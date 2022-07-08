Туризм в Эстонии восстанавливается, но отстает от допандемического уровня. Что будет дальше?

В мае этого года иностранные туристы останавливались в эстонских учреждениях размещения в 8 раз больше, чем годом ранее, а отечественные туристы – на 75% больше. Это свидетельствует о быстром увеличении числа размещенных туристов, но далеко не о восстановлении туризма по сравнению с допандемическим периодом. Количество размещенных туристов в мае было на 23% ниже, чем в том же месяце 2019 года. Отечественных туристов, останавливающихся в местах размещения, стало на 19% больше, чем три года назад, но иностранных туристов стало на 45% меньше.

Сектор туризма оказывал значительное влияние на экономику до пандемии

Хотя доля размещения в ВВП до пандемии составляла всего 0,7%, его влияние на экономику через сектор туризма было значительно выше. Самая последняя точная оценка доли туризма в экономике Эстонии относится к 2017 году. Тогда прямая доля туризма в ВВП составила 5,4%, а с учетом косвенных эффектов – 7,9%. Доля размещения в секторе туризма составляет почти одну пятую, это второй по величине вид деятельности в секторе после аренды жилой недвижимости. На туризм также приходится большая доля добавленной стоимости, создаваемой предприятиями размещения – более 80%.

Потребление нерезидентов может внести значительный вклад в рост экономики

Наряду с вкладом туризма в экономический рост через добавленную стоимость, влияние потребления нерезидентов также было значительным. В 2019 году потребление нерезидентов составило 5,6% ВВП Эстонии и 11,7% частного потребления, но оно резко упало в годы пандемии, и до сих пор не восстановилось. Поскольку туризм имеет ярко выраженный сезонный характер в течение всего года, то и потребление нерезидентов тоже. Например, в первом квартале этого года доля потребления нерезидентов в ВВП была близка к 2%, по сравнению с 4% три года назад. Однако в отношении частного потребления эти доли были близки к 5% и 8% соответственно. Таким образом, влияние туризма и нерезидентов на экономику Эстонии было очень значительным.