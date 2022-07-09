МИД России: порядок въезда иностранцев в РФ практически вернется к допандемийному(2)
От иностранцев по-прежнему будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, пишет Yle.
Министерство иностранных дел России подтвердило, что отмена коронавирусных ограничений на въезд в РФ коснется и иностранных граждан.
"С 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к „допандемийному“ <...> на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы“, – заявили во внешнеполитическом ведомстве информагентству РИА „Новости“.
При этом от иностранцев по-прежнему будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
В МИД РФ заметили, что власти России приняли решение об отмене с 15 июля временных ограничений на пересечение государственной границы, которые были введены из-за пандемии COVID-19.
C 14 июня часть ограничений для иностранцев была снята российскими властями. Иностранным гражданам разрешили приезжать в РФ воздушным и морским путем. На сухопутных границах от них все еще требовали основания для въезда.
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что санкции, введенные ЕС против России, распространяются и на физических лиц, путешествующих по России. Например, из России в Эстонию запрещено ввозить крепкий алкоголь.