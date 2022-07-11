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11.07.2022, 07:00

На Кипре возвращают некоторые ковидные ограничения

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ФОТО: Photo by Hert Niks on Unsplash

Из-за роста случаев COVID-19 на Кипре решили вернуть ковидные ограничения. К счастью, пока только масочный режим.

Теперь все, кто старше 12 лет, должны носить маски в закрытых помещениях и общественных местах. Но есть исключения. Снимать их можно будет во время приема пищи, занятий спортом и тем, кто не может носить маски по состоянию здоровья, сообщает портал 34travel.me.

Кипр – не единственная страна, которая вводит ограничения. Другие страны – Франция, Грузия, Казахстан – также обсуждают новый карантин из-за COVID-19.

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