11.07.2022, 07:00
На Кипре возвращают некоторые ковидные ограничения(1)
ФОТО: Photo by Hert Niks on Unsplash
Из-за роста случаев COVID-19 на Кипре решили вернуть ковидные ограничения. К счастью, пока только масочный режим.
Теперь все, кто старше 12 лет, должны носить маски в закрытых помещениях и общественных местах. Но есть исключения. Снимать их можно будет во время приема пищи, занятий спортом и тем, кто не может носить маски по состоянию здоровья, сообщает портал 34travel.me.
Кипр – не единственная страна, которая вводит ограничения. Другие страны – Франция, Грузия, Казахстан – также обсуждают новый карантин из-за COVID-19.