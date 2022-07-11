На Кипре возвращают некоторые ковидные ограничения

Теперь все, кто старше 12 лет, должны носить маски в закрытых помещениях и общественных местах. Но есть исключения. Снимать их можно будет во время приема пищи, занятий спортом и тем, кто не может носить маски по состоянию здоровья, сообщает портал 34travel.me.