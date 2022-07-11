Эксперт: в скором времени билеты на самолет станут намного дороже

Как пишет BBC, цены на нефть растут из-за увеличившегося спроса в странах, которые только начали восстанавливаться после разрушительной пандемии коронавируса. Большое влияние на мировой рынок оказывает также война в Украине.

По словам Уолша, все сопутствующие расходы должны быть покрыты потребителями. "Нет никаких сомнений в том, что для пассажиров авиаперелеты станут дороже. Высокая цена на нефть напрямую отражается на более высоких ценах на билеты“, — заявил он.

Кроме того, он отметил отмену рейсов, большие очереди и хаос с багажом в крупных аэропортах мира. По мнению Уолша, аэропорты должны уже сейчас пересмотреть свою способность пропускать такое большое количество пассажиров. В качестве примера он привел лондонский аэропорт Хитроу. "Они не были готовы к нынешней ситуации“, — сказал Уолш.

Как известно, последний месяц международную авиацию накрыл мощный кризис, вызванный нехваткой рабочей силы. Отменены сотни рейсов, сбои в расписании наблюдаются практически во всех крупных авиакомпаний, у тысяч пассажиров потерян багаж, порушены планы на отпуск у огромного количества человек.

Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ еще в июне отмечал, что повышение цен уже заметно. "С точки зрения восстановления рынка очень важно предложить авиабилеты по более низким ценам. В этом плане, чтобы мотивировать людей снова летать, компании приняли коммерчески необходимые решения. На данный момент я думаю, что рынок точно стабилизируется к осени“, - сказал он.