Эксперт: в скором времени билеты на самолет станут намного дороже(2)
Уилли Уолш, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), убежден, что цены на авиабилеты будут только расти. Большую роль здесь играет тот факт, что дорожает авиационное топливо.
Как пишет BBC, цены на нефть растут из-за увеличившегося спроса в странах, которые только начали восстанавливаться после разрушительной пандемии коронавируса. Большое влияние на мировой рынок оказывает также война в Украине.
По словам Уолша, все сопутствующие расходы должны быть покрыты потребителями. "Нет никаких сомнений в том, что для пассажиров авиаперелеты станут дороже. Высокая цена на нефть напрямую отражается на более высоких ценах на билеты“, — заявил он.
Кроме того, он отметил отмену рейсов, большие очереди и хаос с багажом в крупных аэропортах мира. По мнению Уолша, аэропорты должны уже сейчас пересмотреть свою способность пропускать такое большое количество пассажиров. В качестве примера он привел лондонский аэропорт Хитроу. "Они не были готовы к нынешней ситуации“, — сказал Уолш.
Как известно, последний месяц международную авиацию накрыл мощный кризис, вызванный нехваткой рабочей силы. Отменены сотни рейсов, сбои в расписании наблюдаются практически во всех крупных авиакомпаний, у тысяч пассажиров потерян багаж, порушены планы на отпуск у огромного количества человек.
Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ еще в июне отмечал, что повышение цен уже заметно. "С точки зрения восстановления рынка очень важно предложить авиабилеты по более низким ценам. В этом плане, чтобы мотивировать людей снова летать, компании приняли коммерчески необходимые решения. На данный момент я думаю, что рынок точно стабилизируется к осени“, - сказал он.