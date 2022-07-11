ФОТО | Опасно ли отдыхать в Неаполе? Там очень грязно? На ужине в столичном ресторане Amalfi развеяли мифы о юге Италии

Luminata помогает туристам распланировать свое посещение Кампаньи, Неаполя, Амальфи, Капри и других регионов Южной Италии таким образом, чтобы успеть посмотреть все самое важное, а времени хватали также на дегустацию местного вина и посещение местных развлечений.

В прошлую пятницу в итальянском ресторане Amalfi в центре Таллинна проект Luminata рассказал о том, как запланировать свой отпуск в Южной Италии, а также поговорил о тех стереотипах, которые отпугивают туристов от посещения этих мест. Один из главных стереотипов - то, что в городах на юге Италии очень грязно и на улицах валяется мусор. Эвелин объясняет это тем, что вечером все жители выставляют пакеты с мусором на улицу, чтобы утром их забрал мусоровоз. Днем же улицы города по чистоте ничем не отличаются от улиц других европейских городов, заверяет она.

Друго распространенный стереотип - это то, что в таких южных городах, как Неаполь, туристам находиться небезопасно - их якобы обязательно обворуют, а многие еще и бояться местной неапольской мафии. Эвелин смеется и говорит, что если там и есть мафия, то ее представителям для обычных туристов уж точно нет дела, а что касается безопасности, то следить за своими вещами и так нужно в любых туристических местах, а в остальном на юге Италии совершенно безопасно.

Один стереотип, который соответсвует действительности, это то, что большинство местных жителей не знают английского языка, поэтому при первом посещении всегда пригодиться, если рядом будет кто-то, кто сможет помочь на месте с итальянским языком и договориться ща вас со всеми, с кем нужно.

По словам одной из основателей Luminata Эвелин Ояметс, проект зародился более 15 лет назад, когда она начала разделять свою жизнь между Италией и Эстонией. Многим знакомым нужна была помощь при посещении Капри и Неаполя, после чего у нее появился опыт создания туристических программ, отвечающих интересам заказчиков.