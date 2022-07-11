В июне самым популярным пунктом назначения с вылетом из Таллинна была Анталья

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, туристические и авиационные предприятия вновь становятся привлекательными и стабильными работодателями, но длительный процесс обучения и восстановления компетенций вызвал некоторые сложности в секторе воздушных перевозок. „Положение дел в Эстонии лучше, чем в Европе в целом. Мы активно сотрудничаем с G4S и другими партнерами для привлечения всех необходимых работников“, заявил Пяргмяэ, добавив, что сложная ситуация в Европе очевидно продлится до конца летнего сезона. „В октябре и ноябре качество обслуживания должно повыситься, поскольку в эти месяцы количество пассажиров традиционно сокращается и авиационные предприятия начинают готовиться к следующему летнему сезону. Минувшей зимой, когда казалось, что коронакризис продлится еще долго, аэропорты и авиакомпании не решались расширять свой штат сотрудников. Начавшаяся в конце февраля война только усилила сомнения. Но сегодня мы видим, что количество пассажиров почти достигло докризисного уровня и наш сектор вынужден срочно восстанавливать прежние возможности обслуживания“, пояснил Пяргмяэ.

Самым популярным пунктом назначения с вылетом из Таллинна в июне была Анталья, куда регулярными и чартерными рейсами отправилось около 25 тысяч пассажиров. На этот турецкий курорт из эстонской столицы ежедневно отправляется до 5 рейсов. Неизменно большое количество пассажиров направлялось в узловые аэропорты Хельсинки, Франкфурта и Риги.

Больше всего пассажиров в июне отдали предпочтение авиакомпаниям Air Baltic и Ryanair, каждая из которых обслужила по одной пятой всех пассажиров. Air Baltic летает из Таллинна без пересадок в 13 пунктов назначения, а Ryanair – в 15. Среди чартерных пассажиров в июне наибольшим спросом пользовались типичные для этого сезона пакетные туры на побережье Турции, Греции и Болгарии, а также в курортный город Тиват в Черногории.