В июне самым популярным пунктом назначения с вылетом из Таллинна была Анталья(1)
Таллиннский аэропорт обслужил в июне свыше 281 тысячи пассажиров – примерно в три раза больше, чем год назад. Это 87% от числа пассажиров до начала коронавирусной пандемии. Средняя заполняемость регулярных рейсов составила в июне уже почти 80%, что свидетельствует о сохранении весьма значительного спроса.
По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, туристические и авиационные предприятия вновь становятся привлекательными и стабильными работодателями, но длительный процесс обучения и восстановления компетенций вызвал некоторые сложности в секторе воздушных перевозок. „Положение дел в Эстонии лучше, чем в Европе в целом. Мы активно сотрудничаем с G4S и другими партнерами для привлечения всех необходимых работников“, заявил Пяргмяэ, добавив, что сложная ситуация в Европе очевидно продлится до конца летнего сезона. „В октябре и ноябре качество обслуживания должно повыситься, поскольку в эти месяцы количество пассажиров традиционно сокращается и авиационные предприятия начинают готовиться к следующему летнему сезону. Минувшей зимой, когда казалось, что коронакризис продлится еще долго, аэропорты и авиакомпании не решались расширять свой штат сотрудников. Начавшаяся в конце февраля война только усилила сомнения. Но сегодня мы видим, что количество пассажиров почти достигло докризисного уровня и наш сектор вынужден срочно восстанавливать прежние возможности обслуживания“, пояснил Пяргмяэ.
Самым популярным пунктом назначения с вылетом из Таллинна в июне была Анталья, куда регулярными и чартерными рейсами отправилось около 25 тысяч пассажиров. На этот турецкий курорт из эстонской столицы ежедневно отправляется до 5 рейсов. Неизменно большое количество пассажиров направлялось в узловые аэропорты Хельсинки, Франкфурта и Риги.
Больше всего пассажиров в июне отдали предпочтение авиакомпаниям Air Baltic и Ryanair, каждая из которых обслужила по одной пятой всех пассажиров. Air Baltic летает из Таллинна без пересадок в 13 пунктов назначения, а Ryanair – в 15. Среди чартерных пассажиров в июне наибольшим спросом пользовались типичные для этого сезона пакетные туры на побережье Турции, Греции и Болгарии, а также в курортный город Тиват в Черногории.
За первое полугодие Таллиннский аэропорт обслужил 1,2 миллиона пассажиров. За тот же период в 2021 году было обслужено всего 283 тысячи пассажиров. „Напоминаем всем, что сейчас совершается максимальное количество рейсов и в Таллиннском аэропорту могут возникать очереди в часы наибольшей нагрузки, поэтому просим всех пассажиров прибывать в аэропорт по меньшей мере за 2 часа до вылета. Учитывая сложную ситуацию в секторе воздушных перевозок и особенно в аэропортах Европы, мы советуем пассажирам быть готовыми к неожиданностям, запасаясь временем и терпением. Старайтесь выбирать маршруты без пересадок и непременно заблаговременно оформляйте страховку путешествия“, подчеркнул Пяргмяэ.
Аэропорт в Курессааре обслужил в июне 3591 пассажира, а в Кярдла – 1294 пассажиров, что соответственно на 18% и 5% больше по сравнению с июнем прошлого года. Через Тартуский аэропорт прошло 1234 пассажира, большинство из которых выбрали регулярные рейсы в Хельсинки. Услугами Пярнуского аэропорта воспользовалось 437 пассажиров, которые тоже в основном летали в Хельсинки. В июне также открылась сезонная линия Пярну–Стокгольм с двумя еженедельными рейсами SAS. В июне прошлого года в Пярну и Тарту отсутствовало коммерческое авиасообщение.