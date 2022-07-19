19.07.2022, 07:00
Как разбогатеть на авиационном хаосе? Туристка заработала 3000 долларов весьма неожиданным способом - и так может сделать каждый!(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Одна туристка заработала за счет авиарейса очень приличную сумму денег, причем сделала она это самым невероятным образом. Сумма могла быть еще больше, но женщина решила остаться в пункте назначения и повеселиться с друзьями. Что же она такого сделала, что смогла так легко получить 3000 долларов?
Каждый из нас наверняка может рассказать какую-нибудь жуткую историю из своего опыта путешествий. Этим летом таких историй накопилось особенно много из-за многочисленных задержек и отмен авиарейсов, длинных очередей в аэропортах и потери багажа. Авиационные эксперты уверяют, что ситуация нормализуется только к лету следующего года.