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19.07.2022, 07:00

Как разбогатеть на авиационном хаосе? Туристка заработала 3000 долларов весьма неожиданным способом - и так может сделать каждый!

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AWACS lennuk Tallinnale lähenemas 22.09.2020
AWACS lennuk Tallinnale lähenemas 22.09.2020
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Одна туристка заработала за счет авиарейса очень приличную сумму денег, причем сделала она это самым невероятным образом. Сумма могла быть еще больше, но женщина решила остаться в пункте назначения и повеселиться с друзьями. Что же она такого сделала, что смогла так легко получить 3000 долларов?

Каждый из нас наверняка может рассказать какую-нибудь жуткую историю из своего опыта путешествий. Этим летом таких историй накопилось особенно много из-за многочисленных задержек и отмен авиарейсов, длинных очередей в аэропортах и потери багажа. Авиационные эксперты уверяют, что ситуация нормализуется только к лету следующего года.

Издание CNBC рассказало, как на фоне всего происходящего одно временное неудобство может превратиться в большую прибыль.

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