Как разбогатеть на авиационном хаосе? Туристка заработала 3000 долларов весьма неожиданным способом - и так может сделать каждый!

Одна туристка заработала за счет авиарейса очень приличную сумму денег, причем сделала она это самым невероятным образом. Сумма могла быть еще больше, но женщина решила остаться в пункте назначения и повеселиться с друзьями. Что же она такого сделала, что смогла так легко получить 3000 долларов?