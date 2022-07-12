Самый дорогой в мире картофель фри можно купить в Нью-Йорке

Ресторан Serendipity3 в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый дорогой в мире картофель фри. Повара приготовили блюдо под названием Creme de la Creme Pommes Frites по цене 200 долларов, пишет "Моя Планета“.

В ресторане заявили, что блюдо возвращается в меню к Национальному дню картофеля фри 13 июля.

В состав картофеля фри входят такие ингредиенты, как картофель Чиппербек, шампанское Dom Perignon, французское шампанское J. LeBlanc, арденнский уксус, гусиный жир из Франции, трюфельная соль Guerande, трюфельное масло, сыр Crete Senesi Pecorino Tartufello, тертые черные летние трюфели из Италии, трюфельное масло, органические 100% сливки травяного откорма от джерсейских коров, швейцарский раклет с трюфелями грюйера и посыпка из 23-каратной съедобной золотой пылью.