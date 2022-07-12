Новости
12.07.2022, 09:24

Wizz Air планирует сократить этим летом часть своих рейсов

 
ФОТО: Photo by Artur Voznenko on Unsplash

Wizz Air сообщила, что сократит как минимум 5 % рейсов на лето. Причина – хаос в аэропортах из-за многочисленных забастовок работников отрасли.

Ранее в авиакомпании заявляли, что эти летом вернутся к обычному маршрутному расписанию, которое было до пандемии. Но из-за „постоянных внешних сбоев“ сделать сейчас это не получается, сообщает портал 34travel.me.

Какие маршруты сократят, пока неизвестно. Но пассажирам, рейсы которых отменят, обещают вернуть деньги за билеты.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии