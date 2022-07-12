12.07.2022, 09:24
Wizz Air планирует сократить этим летом часть своих рейсов
ФОТО: Photo by Artur Voznenko on Unsplash
Wizz Air сообщила, что сократит как минимум 5 % рейсов на лето. Причина – хаос в аэропортах из-за многочисленных забастовок работников отрасли.
Ранее в авиакомпании заявляли, что эти летом вернутся к обычному маршрутному расписанию, которое было до пандемии. Но из-за „постоянных внешних сбоев“ сделать сейчас это не получается, сообщает портал 34travel.me.
Какие маршруты сократят, пока неизвестно. Но пассажирам, рейсы которых отменят, обещают вернуть деньги за билеты.