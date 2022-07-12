Количество пассажиров Lux Express увеличилось вдвое

В июне этого года комфортабельными автобусами Lux Express воспользовалось почти на 90 000 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Количество пассажиров увеличилось на всех линиях. На двух линиях — Таллинн-Пярну и Таллинн-Курессааре — количество пассажиров превысило уровень июня 2019 года. Количество пассажиров на маршруте Таллинн-Нарва всего на 5% ниже показателей июня 2019 года.

Ингмар Роос, исполнительный директор Lux Express: „Когда более двух лет назад начался кризис из-за коронавируса и количество пассажиров за это время упало практически до нуля, компания приняла несколько сложных решений. Для нас было важно любой ценой сохранить все наши линии открытыми для пассажиров, чтобы люди не отвыкали путешествовать на автобусе между городами комфортно, безопасно и экологично. Когда этой весной на смену пандемии пришел топливный кризис и цены подскочили до потолка, мы приняли следующее решение – не поднимать цены на билеты. Все эти решения в совокупности окупились, и цифры роста показывают благодарность пассажиров“.

Весенний рост цен на топливо особенно затронул маршруты, которые доставляют туристов на любимые летние курорты Эстонии - Пярну, Сааремаа и Хийумаа. Последнюю линию Lux Express открыла 18 июня прошлого года, в этом году из-за большого интереса эта линия начала работать с 1 июня. За сравнимый период количество пассажиров в этом году увеличилось на 16%. Поскольку продолжается тренд роста числа поездок на основные острова Эстонии, компания Lux Express, в дополнение к более длительному периоду работы линии, добавила дополнительные рейсы на линию Таллинн-Курессааре (5 рейсов в день в обоих направлениях) и запустила линию Тарту-Пярну-Курессааре.

„Верим, что такой шаг навстречу пассажирам также поможет сократить летние автомобильные очереди в портах, потому что рейсовый автобус, занимающий в очереди на паром три автоместа, может вместить пассажиров около 20 легковых автомобилей“, — добавил Роос.