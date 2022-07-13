В воскресенье лучшие шеф-повара Эстонии продемонстрируют, что можно приготовить из золотой рыбки Чудского озера - ряпушки

Все гурманы Эстонии, ценящие вкусную рыбу и кухню Причудья, соберутся в это воскресенье, 17 июля в Казепяэ, в Йыгеваском уезде. Это будет большой праздник вкусов Причудья, где на главном месте – причудская кухня, а главный герой дня – знаменитая причудская ряпушка, о достоинствах которой к сожалению еще не все знают. Норма улова ряпушки в этом году как раз выполнена, поэтому в этом году это последняя возможность полакомиться этой вкуснейшей свежей рыбкой.

Также на фестивальной площадке весь день будет звучать музыка – музыкальную программу представят Городской оркестр Пылтсамаа, знаменитый эстонский гармонист Тоомас Оясаар и гвоздь культурной программы - ансамбль „Кукерпиллид“.

На фестивальной площадке открыты пункты продажи лучших причудских поставщиков и производителей продуктов, где помимо ряпушки будет предложено все лучшее и самое вкусное, что делается в Причудье, и все это можно купить и отведать на месте или увезти с собой

Инфоцентр рыбного промысла и Клуб рыбалки Южной Эстонии приглашает всех взрослых и детей, интересующихся рыбалкой, поучиться забрасывать спиннинг. На радость детям будут работать мини-зоопарк и катание на пони.

Праздник еды пройдет с 10 до 17 часов под руководством артиста Таллиннского Городского театра Марта Тооме.

Входной билет на фестиваль 3 €, детям вход бесплатный Билет дает возможность участвовать во всех мастер-классах и слушать музыкальную программу.

Тот, кого не будет в эту субботу в Казепяэ, точно не может называть себя настоящим рыбным гурманом.

Информация о фестивале: https://fb.me/e/6mJN9apix

Видео Фестиваля ряпушки 2021: https://www.facebook.com/peipsimaamaitsed/videos/342447000679136