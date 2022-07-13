В воскресенье лучшие шеф-повара Эстонии продемонстрируют, что можно приготовить из золотой рыбки Чудского озера - ряпушки
На проходящем в деревне Казепяэ, что на берегу Чудского озера, IV Фестивале ряпушки лучшие шеф-повара, уважающие эту золотую рыбку, продемонстрируют свое мастерство в формате „пробуй на здоровье“ - и все это совершенно бесплатно. На фестивальной площадке выступят известный в Эстонии бельгийский шеф-повар Эммануэль Вилле, шеф-повар ресторана „YliCool“ - Урпо Рейнталь, шеф-повар ресторана „Lendav Laev“ Мартин Лайапеа и мастер гриля Ханнес Лоопере.
Все гурманы Эстонии, ценящие вкусную рыбу и кухню Причудья, соберутся в это воскресенье, 17 июля в Казепяэ, в Йыгеваском уезде. Это будет большой праздник вкусов Причудья, где на главном месте – причудская кухня, а главный герой дня – знаменитая причудская ряпушка, о достоинствах которой к сожалению еще не все знают. Норма улова ряпушки в этом году как раз выполнена, поэтому в этом году это последняя возможность полакомиться этой вкуснейшей свежей рыбкой.
Также на фестивальной площадке весь день будет звучать музыка – музыкальную программу представят Городской оркестр Пылтсамаа, знаменитый эстонский гармонист Тоомас Оясаар и гвоздь культурной программы - ансамбль „Кукерпиллид“.
На фестивальной площадке открыты пункты продажи лучших причудских поставщиков и производителей продуктов, где помимо ряпушки будет предложено все лучшее и самое вкусное, что делается в Причудье, и все это можно купить и отведать на месте или увезти с собой
Инфоцентр рыбного промысла и Клуб рыбалки Южной Эстонии приглашает всех взрослых и детей, интересующихся рыбалкой, поучиться забрасывать спиннинг. На радость детям будут работать мини-зоопарк и катание на пони.
Праздник еды пройдет с 10 до 17 часов под руководством артиста Таллиннского Городского театра Марта Тооме.
Входной билет на фестиваль 3 €, детям вход бесплатный Билет дает возможность участвовать во всех мастер-классах и слушать музыкальную программу.
Тот, кого не будет в эту субботу в Казепяэ, точно не может называть себя настоящим рыбным гурманом.
Информация о фестивале: https://fb.me/e/6mJN9apix
Видео Фестиваля ряпушки 2021: https://www.facebook.com/peipsimaamaitsed/videos/342447000679136