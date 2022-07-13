В свой день рождения Музей прикладного искусства и дизайна предлагает бесплатное посещение, мастер-классы и мороженое

Каждый час с 12.00 до 15.00 вы можете присоединиться к мастер-классу по авторской технике печати на ткани Ану Самарюйтель, где каждый сможет сделать текстильную сумку со своим собственным рисунком. Для детей в музее также пройдут мастер-классы и увлекательные поисковые игры, присоединиться к которым можно в любой момент.

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна был открыт в 1980 году накануне Олимпийской парусной регаты в Таллинне, в это же время родилось и мороженое „Регата“ – вот почему оно стало традиционным угощением в день рождения музея.

В музее в течение всего дня будут бесплатно открыты постоянные выставки „Собрание сочинений“ и „Введение в эстонский дизайн“, выставка „Мир сквозь предметы“, на которой представлены работы 33 польских и эстонских женщин-дизайнеров, а также персональная выставка Маре Келпман „Цветовой код“.

В музейном магазине все музейные издания будут предлагаться со скидкой 20%.

В день рождения музей и магазин открыты, как в обычные дни, с 11.00 до 18.00.