В свой день рождения Музей прикладного искусства и дизайна предлагает бесплатное посещение, мастер-классы и мороженое
Эстонский музей прикладного искусства и дизайна 17 июля отмечает свой день рождения, в этот день вход в музей будет бесплатным, гостей угостят мороженым „Регата“, а в музее и во дворе пройдут бесплатные мастер-классы для взрослых и детей.
Каждый час с 12.00 до 15.00 вы можете присоединиться к мастер-классу по авторской технике печати на ткани Ану Самарюйтель, где каждый сможет сделать текстильную сумку со своим собственным рисунком. Для детей в музее также пройдут мастер-классы и увлекательные поисковые игры, присоединиться к которым можно в любой момент.
Эстонский музей прикладного искусства и дизайна был открыт в 1980 году накануне Олимпийской парусной регаты в Таллинне, в это же время родилось и мороженое „Регата“ – вот почему оно стало традиционным угощением в день рождения музея.
В музее в течение всего дня будут бесплатно открыты постоянные выставки „Собрание сочинений“ и „Введение в эстонский дизайн“, выставка „Мир сквозь предметы“, на которой представлены работы 33 польских и эстонских женщин-дизайнеров, а также персональная выставка Маре Келпман „Цветовой код“.
В музейном магазине все музейные издания будут предлагаться со скидкой 20%.
В день рождения музей и магазин открыты, как в обычные дни, с 11.00 до 18.00.