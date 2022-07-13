ФОТО | На пароме из Таллинна на курорт в Балтийском море! Висбю — сказочный островной городок c захватывающими видами и вкусным мороженым

Если вы любите путешествовать на корабле, но Стокгольм и Хельсинки уже исследованы, то летом есть идеальная возможность открыть для себя новое направление - остров Готланд, находящийся у берегов Швеции. Тем более, что путь туда занимает столько же времени, как и в Стокгольм.

Готланд по размеру чуть больше, чем Сааремаа. Там замечательная природа, поэтому можно отправиться в поход, арендовать велосипед или заняться скалолазанием. На острове, например, расположены летний домик шведской принцессы Евгении и Вилла „Курица“ вместе с музеем о Пеппи Длинныйчулок, но чтобы добраться до них, вам понадобиться автомобиль.

Однако главная достопримечательность острова - это средневековый ганзейский городок Висбю. Маленький и уютный, он выглядит словно игрушечный. Среди разноцветных домиков растет множество роз. Складывается ощущение, что розы высажены под окнами и у входных дверей почти каждого дома в старом городе Висбю и они окутывают город незабываемым ароматом. Во время прогулки по узким улочкам этого города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы почувствуете себя, как в сказке.

Даже не нужно выезжать за город, чтобы полюбоваться прекрасными видами. Сам Висбю расположен на холме, поэтому идя вглубь города вы поднимаетесь к остатком городской стены, откуда открывается отличный обзор крыш города и его соборов - действующих и разрушенных. Обязательно зайдите в Кафедральный собор Святой Марии, где можно насладиться игрой разноцветных лучей света, проходящих сквозь красочные витражи, на средневековых плитах.

Любителям истории непременно стоит сходить в исторический музей Висбю, где представлено большое число древних камней с рунами. В Висбю также есть свой ботанический сад. На рыночной площади гостей города встречают палатки с различными сувенирами и товарами ручной работы, а среди извилистых улочек есть множество мест, где можно насладиться напитком или вкусным обедом.