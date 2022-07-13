В Египте выяснили причины нападений акул на туристов

Как следует из документа, подготовленного совместно комитетом специалистов по защите Красного моря и ассоциацией защиты окружающей среды Хургады, агрессивность акул связана с сезоном спаривания и откладывания яиц, который обычно продолжается с середины апреля по конец июля, пишет "Интерфакс“.

„Есть и более глобальные причины инцидентов – чрезмерный вылов рыбы, слишком высокая активность туристов, купающихся и занимающихся дайвингом в Красном море. Кроме того, из-за кормления рыбы туристами морские животные ищут новые места для поиска пропитания на мелководье“, — говорится в докладе.

Чтобы предотвратить подобные нападения в будущем, эксперты советуют властям положить конец любительскому рыболовству и ограничить снорклинг (плавание с маской и ластами на поверхности воды) и дайвинг, сделав эти виды активности возможными только под наблюдением лицензированных гидов.

Кроме того, правительству предлагается разработать комплексный план по защите обитателей моря от антропогенного фактора. Среди угроз – загрязнение морской воды пластиком, активное судовождение и рыболовство, повышение температуры мирового океана, которое приводит к обесцвечиванию кораллов.

Как сообщалось, в начале июля две женщины – румынская туристка и постоянно живущая в Хургаде уроженка Австрии стали жертвами нападения акул во время купания в море в южной части курорта.

На основании экспертных оценок губернатор провинции Красное море, административным центром которой является курорт Хургада, принял решение продлить закрытие части морской зоны за исключением участка побережья до глубины одного метра. Кроме того, по решению властей ограничена активность туристов на море, включая рыбалку, дайвинг, кайтсерфинг, сноркелинг, парасейлинг. Эти виды деятельности, как и обучение им, разрешены только под наблюдением имеющих лицензии инструкторов и при ограниченном количестве участников на одного гида.

Кроме того, в отелях на побережье Красного моря должно работать достаточное количество квалифицированных спасателей, а морским судам запрещено сбрасывать в море отходы.