В Батарейной морской крепости появилось уникальное произведение искусства, способное очищать воздух

Двое художников Вахур Агар и Хелена Ханни убеждены в том, что краска применяется в Эстонии впервые: „Это произведение стало уникальным благодаря заказанной в Италии инновационной минеральной краске для стен, которая способна очищать воздух. Работа с этой краской требует длительной подготовки, поскольку сначала нужно взвесить точные количества компонентов и тщательно их смешать, то есть покраске предшествует отдельный подготовительный этап, подобный приготовлению пищи. В результате получилась визуальная инсталляция, которая не только дарит эстетическое наслаждение, но и делает воздух чище. Производитель утверждает, что 100 квадратных метров покрытой такой краской поверхности настолько же эффективно, как 100 квадратных метров растущего леса“, отметил Вахур Агар.

Это произведение искусства появилось благодаря сотрудничеству с художниками из Латвии и Литвы. По словам Хелены Ханни, художники из трех стран Балтии создали три три картины с единой для наших стран концепцией: „В рамках проекта состоялась коллаборация Дариуса Янониса из Литвы, Дайниса Руденса из Латвии и Colorees Art из Эстонии. Вместе мы разработали эту концепцию. Мы несколько месяцев обменивались идеями и подготавливали совместные эскизы, поэтому в инсталляции в каждой из наших столиц ощущается и почерк художников из соседних стран“, добавила Хелена Ханни.

Вахур Агар объясняет, почему был выбран геометрический и абстрактный стиль: „Мы хотели, чтобы каждое из трех произведений имело какие-то общие черты, но достаточно и особых деталей. Геометрическая абстракция обеспечивает визуальное сходство трех произведений, при этом каждое из них содержит характерные для соответствующей страны узоры и прочие аспекты. Каждое произведение также имеет один выдающийся элемент. У нас этим акцентом стала эстонская национальная бабочка – махаон“, пояснил Вахур Агар.

„Мы очень рады, что этот проект международного сотрудничества в области искусства привел к появлению столь интересного произведения именно в Батарейной морской крепости. Искусство и стабильное развитие являются нашими приоритетами. Следует отметить представления Городского театра на территории крепости в рамках двух программ, использование многоразовой посуды на различных мероприятиях и целую улицу вкусной еды без выбрасываемых упаковок. Мы намерены действовать таким образом и при открытии крепости в 2026 году“, пояснила маркетинговый менеджер Батарейной морской крепости Трийн Таммела.