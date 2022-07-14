Хаос в аэропортах и массовая отмена рейсов. Почему Европа столкнулась с кризисом в отпускной сезон?

И Хитроу далеко не самый проблемный. Аналитики Hopper на основе данных OAG составили рейтинг европейских аэропортов по числу задержанных рейсов. В июльских антигероях там первые строчки занимают Брюссель и Франкфурт-на-Майне. Хуже Хитроу выступили и амстердамский Схипхол, и парижский Шарль-де-Голль - второй и третий по пассажиропотоку европейские аэропорты.

Летом всегда трудно, но это лето особенное. Задержки и отмены рейсов вышли на новый уровень. Так, в крупнейшем европейском аэропорту - лондонском Хитроу - число задержанных рейсов сейчас на 78% выше показателей последнего перед пандемией нормального лета 2019 года, свидетельствуют данные Official Aviation Guide (OAG).

„Боюсь, лето для многих обернётся стрессом. Как это ни печально, очень многих ждут неприятные сюрпризы, сорванный отпуск и финансовые потери“, - сказал Би-би-си Пол Чарльз, эксперт с опытом работы в авиакомпании Virgin Atlantic и железнодорожном операторе туннеля под Ла-Маншем Eurostar.

Система на пределе, и любая мелкая неприятность, вроде компьютерного сбоя, может погрузить какой угодно европейский аэропорт в хаос. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы власти некоторых стран смягчают иммиграционные правила, а Ирландия вообще пообещала привлечь армию, если аэропорту Дублина будет критично не хватать персонала.

За время простоя многие сотрудники попали под сокращение или уволились и не спешат возвращаться. А из тех, кто остался, часть сидит на больничном с ковидом, а часть бастует, требуя повышения зарплат на фоне рекордной инфляции. Не только в авиакомпаниях, но и в аэропортах и на железной дороге.

Причина крупнейшего за многие годы кризиса в том, что в первый полноценный отпускной сезон после двух провальных лет пандемии авиакомпании столкнулись одновременно и с бешеным спросом на билеты, и с нехваткой рабочей силы.

Аэропорты вводят квоты на вылет, авиакомпании режут расписание, отменяют рейсы и задирают цены на билеты - не с мыслью побольше заработать, а в надежде поменьше продать.

При этом сектор еще даже не полностью восстановился от пандемии. В Западной Европе и внутренних, и международных рейсов в расписании сейчас на 11% меньше, чем в аналогичную неделю 2019 года, свидетельствуют данные OAG.

Чтобы избежать хаоса, аэропорты вводят квоты на обслуживание пассажиров.

Вслед за Схипхолом и лондонским Гатвиком Хитроу во вторник объявил, что ограничивает число пассажиров, которых готов обслужить. Объявленная квота в 100 тысяч человек в день до 11 сентября на 4 тысячи мест ниже, чем предусматривает нынешнее расписание.

Более того, примерно треть этих не влезающих в квоту билетов уже продана, и теперь авиакомпаниям придется не только резать рейсы, но и как-то убедить людей больше не покупать билеты. По крайней мере до 11 сентября с вылетом из Хитроу - базового аэропорта British Airways и воздушных ворот островной Великобритании и Европы в целом.

Авиакомпании заранее отменяют рейсы

Авиакомпании режут летнее расписание, чтобы привести желаемое в соответствие с действительностью. Большинство пассажиров отмененных рейсов проведут отпуск дома и потеряют деньги, потраченные на гостиницы, арендованные машины и детские лагеря, до которых им теперь добраться не на чем.

„Все отмененные рейсы перебронировать просто физически не получится - не хватает персонала. Дефицит рабочей силы в авиационной отрасли сейчас оценивается в 20-30% по сравнению с обычными показателями на пике летнего сезона“, - говорит Пол Чарльз.

Расписание крупнейших европейских авиакомпаний на пиковую первую неделю августа усохло уже на 10% по сравнению с составленным перед началом отпускного сезона в апреле, свидетельствуют данные OAG.

Больше всех аппетиты урезала British Airways - почти на 20%, Easyjet и Wizz Air потеряли примерно по 10%. А вот крупнейший европейский перевозчик Ryanair решил лучше потратиться, чем лишиться части пассажиров, и в результате его расписание пока лишь на 3,4% скромнее задуманного весной.