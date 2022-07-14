ФОТО и ВИДЕО | Археологи Морского музея продолжают исследования затонувшего судна „Нарген“

„Мы намерены завершить исследование этого памятника культуры. С этого года наша команда снова может проводить археологические исследования под водой в полном объеме. Используя эту возможность, мы надеемся получить ответы на вопросы, на которые начатые в прошлом десятилетии исследования так и не дали ответа – происхождение, тип и роль судна „Нарген“, а также происхождение и использование обнаруженных с ним находок. Эти данные могут открыть новые страницы в истории морской торговли того времени и Таллинна“, – пояснил научный сотрудник Морского музея Эстонии Ивар Треффнер.

Затонувшее парусное судно „Нарген“ было обнаружено ВМС Эстонии в ходе проведенной в 2015 году операции по разминированию. В июне этого года научные сотрудники морского музея продолжили исследования судна в сотрудничестве с работниками Департамента охраны памятников старины и представителями Финской академии научных подводных исследований (Finnish Scientific Diving Academy). На затонувшем судне были проведены работы как с гидролокатором, так и в ходе погружений.

„На основании подводных фото и видео затонувшего судна „Нарген“ создается трехмерная модель парусного судна. С одной стороны, она даст полную картину о положении и деталях затонувшего судна. С другой стороны, модель позволит больше узнать о мореплавании Эстонии, а также Европы XVI–XVII веков. Все особенности, которые мы сможем найти на затонувшем судне, помогут определить его тип. С помощью модели мы можем взять образцы древесины с затонувшего судна и груза, результаты анализа которых уточнят, когда и где был построен парусник, как долго и каким образом он использовался“, – отметил научный сотрудник Морского музея Эстонии Прийт Лятти.

Трехмерная модель парусного судна „Нарген“ будет завершена этим летом. Затем научные сотрудники Морского музея Эстонии в сотрудничестве с другими экспертами продолжат изучение находок.

В дополнение к уже проведенным исследованиям военных самолетов Хийумаа и парусного судна „Нарген“ археологи Морского музея планируют продолжить работу над затонувшими цитаделью и флейтом, расположенными недалеко от Таллинна. Необходимо взять на пробу древесину цитадели, расположенной в водах пляжа Пирита, чтобы уточнить дату ее постройки. На флейте, расположенном в Уусмадала, планируются работы, которые позволят задокументировать особенности строения затонувшего торгового судна XVII века.