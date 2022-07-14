Отправляйтесь фотографировать на природу – сейчас лучшее время для этого!

Антти Аасма, глава мобильного подразделения Samsung, призывает людей попробовать сделать фотографии даже ночью, потому что новейшие телефоны могут делать снимки, даже когда на улице очень мало света.



„Камера S22 Ultra делает такой трюк, что по умолчанию делает несколько фотографий. Она берет, например, освещение с фотографии с самым низким разрешением, а резкость с фотографии с большим разрешением. Если фото высокого разрешения ночью сделать светлым, то на снимке будет слишком много шума, но новая технология соединяет несколько снимков, берет свет с одного и резкость с другого, и в итоге получается четкий, резкий снимок, будто сделаннын профессионалом с длинной выдержкой“, — сказал Аасма.



Аасма призывает вас самостоятельно попробовать технические настройки камеры и найти наиболее подходящие, чтобы контролировать конечный результат еще больше, чем в автоматическом режиме, но упоминает, что сегодняшние телефоны настолько готовы, что выполняют необходимую работу сами, если человеку недосуг вникать. Однако, поскольку основой хорошего снимка является правильное кадрирование или интересный ракурс, он рекомендует смотреть работы известных фотографов-натуралистов для вдохновения, чтобы почерпнуть оттуда идеи.



По словам Ремо Сависаара, отправляясь на фотосъемку на природе, следует запомнить несколько простых правил, и тогда фотографии будут выглядеть намного лучше, чем просто кадры. Совет номер один – искать узоры или линии в природе. Это могут быть бесчисленные белые стволы в березовой роще, грибные кольца или следы трактора на поле. Природа предлагает исключительные возможности для фотосъемки, и, если вы перед тем, как щелкнуть фотографию, потратите четверть часа на то, чтобы слиться с природой, это сильно прибавит к конечному результату.



„Прежде чем фотографировать, стоит приехать на место съемки заранее, сделать пробные снимки и отшлифовать композицию изображения, чтобы запечатлеть нужный момент при самом лучшем свете, – советует Сависаар. – Во время пробных снимков рекомендую поэкспериментировать с разными ракурсами, объектами и композицией и выбрать лучший“.



Чтобы сделать композицию изображения более интересной, проще всего поэкспериментировать с разной высотой и необычными ракурсами.



„Все, что мы видим на уровне наших глаз, кажется естественным, но иногда чрезмерно скучным. Лягте на живот или заберитесь немного выше, это дает интересный ракурс“, – учит Сависаар.



Удивительные фотографии природы Ремо Сависаара, сделанные на его телефон и камеру, можно увидеть на его странице в Instagram.