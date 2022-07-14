Обратная сторона Ван Гога. За хранящейся в Шотландии картиной мастера обнаружен его неизвестный автопортрет

Как говорят представители Национальных галерей Шотландии (вневедомственной организации, которая контролирует три национальные галереи Шотландии и две партнерские галереи), невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, в Королевской шотландской академии в Эдинбурге кураторы решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года.

К их величайшему удивлению на обратной стороне полотна, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, обнаружился рисунок, который почти наверняка является автопортретом самого художника. По всей вероятности, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, состоявшейся в начале XX века.

Ван Гог часто вынужден был экономить и использовать свои холсты с обеих сторон.

На обнаруженном портрете мы видим сидящего бородатого мужчину в шляпе с полями и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания „Портрета крестьянки в белом чепце“.

Судя по всему, это была одна из его первых попыток писать автопортреты. Позже это стало получаться у него все лучше и лучше, и сегодня поздние автопортреты Ван Гога считаются шедеврами.

Пока посетители выставки в Эдинбурге смогут увидеть этот набросок как рентгеновский снимок с помощью специального приспособления.

Теоретически, автопортрет можно отклеить от портрета крестьянки, однако процесс удаления клея и картонки требует кропотливой работы реставраторов. Сейчас специалисты исследуют возможность такого разделения без того, чтобы повредить основной портрет.

По словам старшего куратора французской живописи Национальных галерей Шотландии профессора Фрэнсис Фаул, такие невероятные открытия случаются крайне редко.