Осторожно! В этих 10 аэропортах сейчас чаще всего происходят задержки и отмены рейсов

Онлайн-турагенство Hopper изучило последние данные по задержке рейсов и составило список европейских аэропортов, где сейчас наблюдается самая тяжелая ситуация. Аэропорт Хитроу даже не входит в первую десятку этого списка, а занимает лишь 15-ое место, хотя с начала июля в Хитроу задерживается в среднем 51% рейсов. Этот факт наглядно демонстрирует, что трудности возникают у многих аэропортов, независимо от размера, расположения, популярности и пассажиропотока.