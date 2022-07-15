15.07.2022, 07:00
Осторожно! В этих 10 аэропортах сейчас чаще всего происходят задержки и отмены рейсов
ФОТО: | Scanpix
В лондонском аэропорту Хитроу царит хаос — из-за бесконечных очередей на досмотр, острой нехватки обслуживающего персонала, многочисленных задержек и отмен рейсов было решено временно ограничить продажу билетов до тех пор, пока ситуации не начнет улучшаться, пишет Bloomberg.
Онлайн-турагенство Hopper изучило последние данные по задержке рейсов и составило список европейских аэропортов, где сейчас наблюдается самая тяжелая ситуация. Аэропорт Хитроу даже не входит в первую десятку этого списка, а занимает лишь 15-ое место, хотя с начала июля в Хитроу задерживается в среднем 51% рейсов. Этот факт наглядно демонстрирует, что трудности возникают у многих аэропортов, независимо от размера, расположения, популярности и пассажиропотока.