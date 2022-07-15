ПАМЯТКА | Что делать, если ваш рейс задерживается или отменяется?

Если авиакомпания не предоставляет пассажиру вышеуказанную помощь и заботу, и пассажир сам оплачивает свое питание и проживание, авиакомпания, как правило, должна позже возместить соответствующие разумные и целесообразные расходы. Для этого необходимо сохранять все соответствующие квитанции.

задерживается на пять часов и более, авиакомпания должна предложить пассажиру возмещение стоимости билета за часть или части поездки, которые были отменены, и за часть или части поездки, которые состоялись, если рейс бесполезен для первоначального плана путешествия пассажира, и при необходимости обратный рейс в первое место вылета в кратчайшие сроки;

задерживается на два часа и более, авиакомпания обязана предложить пассажирам еду и напитки в количестве, соответствующем времени ожидания, а также обеспечить возможность бесплатной связи (2 бесплатных телефонных звонка, факсимильное сообщение или возможность отправки электронного письма);

Право на помощь и заботу В случае задержки рейса основной обязанностью авиакомпании является оказание помощи пассажирам задержанного рейса и забота о них. Степень обязанности по уходу и помощи зависит в первую очередь от продолжительности задержки. Если вылет:

Безусловно полезно, если путешественник также будет осведомлен о своих правах, чтобы нужная информация не осталась незамеченной в общем информационном шуме. Информацию о правах авиапассажиров также можно легко найти на веб-сайте Консультативного центра ЕС для потребителей: Lennureisija õigused - ECC-net (consumer.ee) .

Самое главное, о чем следует помнить, это то, что в случае отмены и/или задержки рейса вы всегда должны сначала связаться с авиакомпанией, выполнявшей рейс, для уточнения обстоятельств и получения инструкций по дальнейшим действиям.

Право на компенсацию



В случае длительной задержки рейса, если пассажир прибывает в пункт назначения через три часа и более после первоначально запланированного времени полета, пассажир имеет право на такую же компенсацию, как и в случае отмены рейса согласно регламенту. Размер компенсации зависит от дальности полета и продолжительности ожидания, и, в зависимости от маршрута, составляет 250-600 евро.

2. Отмена рейса

Право на возврат стоимости проезда, изменение маршрута или перебронирование



В случае отмены рейса авиакомпания должна прежде всего предложить пассажиру следующие варианты:

- возврат стоимости билета и, в случае стыковочного рейса, обратный рейс в аэропорт вылета в кратчайшие сроки,

- изменение маршрута для скорейшей доставки пассажира в конечный пункт назначения или

- изменение маршрута на более поздние даты, подходящие для пассажира при сопоставимых условиях перевозки, при наличии свободных мест.

Возможность продолжить путешествие или изменить маршрут должна быть предложена на сопоставимых условиях путешествия, а авиакомпания должна нести расходы, связанные с изменением маршрута или обратным рейсом.

Если пассажир делает свой выбор, выбрав одно из предложенных решений, авиакомпания больше не обязана выбирать два других варианта. Кроме того, если авиакомпания предложила указанные выше варианты, но пассажир решил организовать поездку самостоятельно, авиакомпания может отказать в возмещении понесенных расходов.