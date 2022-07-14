14.07.2022, 15:36
Lufthansa отменяет еще 2000 летних авиарейсов
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Ведущая авиакомпания Германии Lufthansa объявила об отмене еще 2000 рейсов в летнем расписании из-за нехватки персонала.
По словам представителя Lufthansa, дополнительные меры затронут регулярные рейсы через аэропорты Мюнхена и Франкфурта.
С начала июля авиакомпания была вынуждена отменить более 3000 рейсов. В самое ближайшее будут отменены еще 2000 рейсов.
Помимо нехватки кадров, на это решение также повлияли забастовки работников, рост числа заболевших коронавирусом, неблагоприятные погодные условия и повышенный спрос на авиаперевозки.