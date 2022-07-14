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14.07.2022, 15:36

Lufthansa отменяет еще 2000 летних авиарейсов

 
Lufthansa
Lufthansa
ФОТО: Shutterstock

Ведущая авиакомпания Германии Lufthansa объявила об отмене еще 2000 рейсов в летнем расписании из-за нехватки персонала.

По словам представителя Lufthansa, дополнительные меры затронут регулярные рейсы через аэропорты Мюнхена и Франкфурта.

С начала июля авиакомпания была вынуждена отменить более 3000 рейсов. В самое ближайшее будут отменены еще 2000 рейсов.

Помимо нехватки кадров, на это решение также повлияли забастовки работников, рост числа заболевших коронавирусом, неблагоприятные погодные условия и повышенный спрос на авиаперевозки.


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