Lufthansa отменяет еще 2000 летних авиарейсов

По словам представителя Lufthansa, дополнительные меры затронут регулярные рейсы через аэропорты Мюнхена и Франкфурта.

С начала июля авиакомпания была вынуждена отменить более 3000 рейсов. В самое ближайшее будут отменены еще 2000 рейсов.

Помимо нехватки кадров, на это решение также повлияли забастовки работников, рост числа заболевших коронавирусом, неблагоприятные погодные условия и повышенный спрос на авиаперевозки.





