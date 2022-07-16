ФОТО | В Чили выловили гигантского сельдяного короля, считающегося предвестником катастроф

Группа рыбаков поймала сельдяного короля в районе города Арика. В соцсетях появились кадры, на которых огромную рыбу поднимают краном. Редкое животное похоже на длинную серебристую ленту. Длина пойманного экземпляра около пяти метров, и это не предел — встречались особи и до 11 метров, рассказывает "Моя Планета“.

Поимка сельдяного короля с давних времен считается дурным предзнаменованием. Ходит поверье, что эту рыбу ловят накануне крупных стихийных бедствий вроде землетрясений и цунами — якобы сельдяной король выплывает на поверхность из-за сдвига тектонических плит. Кроме того, тот, кто поймал необычное существо, будет проклят.

На самом же деле сельдяной король обитает на глубине до 500—700 метров, а возвращается на поверхность только тогда, когда размножается, болен или умирает. Также есть предположение, что эти рыбы выплывают при изменении погоды.

Сельдяной король (обыкновенная ремень-рыба), — вид лучеперых рыб семейства ремнетелых отряда опахообразных. Пполуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.