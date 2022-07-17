Удивительная история: турист продержался в море 19 часов — его спас проплывавший мимо мяч
Удивительный инцидент произошел в районе побережья полуострова Халкидики. Во время вечеринки двое молодых людей, приехавших из Северной Македонии, прыгнули в море. Однако туристы не подозревали, что течение в этот день было очень сильным, и парней унесло от берега.
30-летний Иван прыгнул в море после того, как увидел, что его друзья не могут выбраться из воды самостоятельно. Несмотря на то, что он хороший пловец, мужчина оказался в такой же ситуации, как и двое других ребят. Ивана спасло то, что он заметил в воде пляжный мяч и подплыл к нему, чтобы держаться на плаву. Македонец смог оставаться на поверхности воды около 19 часов, и на следующий день его вытащили спасатели, заметив мужчину с вертолета, пишет "Моя Планета".
Несмотря на продолжительную борьбу за жизнь, Иван не пострадал — по словам врачей, он в хорошем физическом состоянии. Еще одного македонца также удалось спасти, сейчас он в безопасности. Третий турист, скорее всего, утонул — по словам друзей, он не очень хорошо плавал.
Любопытно, что после спасения Ивана семья, отдыхавшая на севере Греции в конце июня, узнала тот самый мяч, пишет News Bulletin 247. Мать двоих детей, шестилетнего Таноса и 11-летнего Трифона, рассказала, что дети играли с ним на пляже Евгати на Лемносе. Мяч улетел в море и его унесло течением.