Удивительная история: турист продержался в море 19 часов — его спас проплывавший мимо мяч

30-летний Иван прыгнул в море после того, как увидел, что его друзья не могут выбраться из воды самостоятельно. Несмотря на то, что он хороший пловец, мужчина оказался в такой же ситуации, как и двое других ребят. Ивана спасло то, что он заметил в воде пляжный мяч и подплыл к нему, чтобы держаться на плаву. Македонец смог оставаться на поверхности воды около 19 часов, и на следующий день его вытащили спасатели, заметив мужчину с вертолета, пишет "Моя Планета".