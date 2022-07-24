Неизвестные достопримечательности | В поселке Эйсма работает самый необычный магазин в Эстонии

Когда шесть лет назад Марика Касело приобрела дачу в небольшом прибрежном поселке Эйсма, где на данный момент проживает около ста человек, она и представить себе не могла, что однажды станет местной знаменитостью. Но каким-то невероятным образом всё получилось именно так. Обосновавшись в Эйсма, Марика арендовала ещё и крошечный садовый домик, где открыла магазин. Вот уже два года она занимается своим минимаркетом на радость местных жителей.