24.07.2022, 08:00
Неизвестные достопримечательности | В поселке Эйсма работает самый необычный магазин в Эстонии(5)
Площадь магазина - 9 м2!
ФОТО: | Ekspress Meedia
Многие жители небольшого поселка Эйсма в Ляэне-Вирумаа считают честью и своим священным долгом покупать товары в местном мини-магазине, чтобы поддерживать его работу.
Когда шесть лет назад Марика Касело приобрела дачу в небольшом прибрежном поселке Эйсма, где на данный момент проживает около ста человек, она и представить себе не могла, что однажды станет местной знаменитостью. Но каким-то невероятным образом всё получилось именно так. Обосновавшись в Эйсма, Марика арендовала ещё и крошечный садовый домик, где открыла магазин. Вот уже два года она занимается своим минимаркетом на радость местных жителей.