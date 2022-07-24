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24.07.2022, 08:00

Неизвестные достопримечательности | В поселке Эйсма работает самый необычный магазин в Эстонии

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Площадь магазина - 9 м2!
Хозяйка магазина в Эйсма
Хозяйка магазина в Эйсма
ФОТО: Alari Tammsalu | Ekspress Meedia

Многие жители небольшого поселка Эйсма в Ляэне-Вирумаа считают честью и своим священным долгом покупать товары в местном мини-магазине, чтобы поддерживать его работу.

Когда шесть лет назад Марика Касело приобрела дачу в небольшом прибрежном поселке Эйсма, где на данный момент проживает около ста человек, она и представить себе не могла, что однажды станет местной знаменитостью. Но каким-то невероятным образом всё получилось именно так. Обосновавшись в Эйсма, Марика арендовала ещё и крошечный садовый домик, где открыла магазин. Вот уже два года она занимается своим минимаркетом на радость местных жителей.

Магазин открыт только летом, в этом году - с Иванова дня по сентябрь. Все это время Марика предлагает диковинную для наших дней услугу, о которой в городе уже давно позабыли. Вы можете спокойно купить товары в долг, если, к примеру, забыли дома кошелек. Продавщица просто внесет вашу покупку в специальную тетрадку. Оплатите потом...

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