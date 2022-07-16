Опоздать в отпуск. Какие компенсации положены за задержку авиарейса

Если зайти на сайт столичного аэропорта, то можно с удивлением узнать, что сейчас опаздывают практически все вылетающие из Эстонии самолеты. Вот лишь некоторые данные за 21 июня. Самолет в Лондон авиакомпании AirBaltic вылетел позже на полтора часа. Рейс во Франкфурт авиакомпании Lufthansa задержался почти на два часа. На полчаса опоздал с вылетом самолет Ryanair в Вену. Компания Wizz Air Hungary Airlines задержала рейсы в Рим и Милан – первый вылетел в 22:36 вместо 21:15, а второй – в 00:06 вместо 22:05.

Долгие часы в аэропорту

Туристы в последнее время активно жалуются на задержки и отмены вылетов. Так, например, 17 июня авиакомпания SmartLynx задержала вылет в Турцию почти на целые сутки. Люди приехали в аэропорт в четыре часа утра, намереваясь вылететь в 05:55. Сначала вылет перенесли на восемь утра, затем на час дня, после – на девять вечера… В итоге туристы улетели только в два часа ночи и прилетели в Анталию на 20 часов позже, чем должны были.

Днем ранее проблемы были с рейсом компании Ryanair.

„Впервые попала так с Ryanair, раньше мне всегда с ними везло. А тут самолет в Рим задержали на три часа! В нашем маленьком Таллиннском аэропорту заняться было особенно нечем, время тянулось долго. Особенно тяжело было тем, кто с детьми, им все-таки не объяснишь, что самолет опаздывает, – говорит Наталья. – Вроде бы, самолет в Эстонию изначально прилетел позже, то есть задержался еще на пути к нам. Но, слава богу, как-то улетели, не пришлось ночевать в аэропорту. Слышала, что некоторые получают от туроператора сообщение о том, что вылет переносят на сутки, буквально на пути в аэропорт“.

Юлия должна была лететь в Неаполь с мужем, но ее рейс компания Wizz Air попросту отменила.