В честь дня рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля состоятся „Игры в дворцовом саду“ и благотворительный гала-концерт(1)
Кадриоргский дворцово-парковый ансамбль отмечает свое 304-летие 22 июля. В разностороннюю программу войдут игровые занятия и мастер-классы для детей, а также экскурсии по парку и музеям. Кульминацией вечера станет благотворительный гала-концерт.
В 12 часов начинается семейный квест „Игры в дворцовом саду“, и в этом году он посвящен выставке „Стильные вещи“. Повседневные предметы быта выглядели по-разному в разные эпохи – в соответствии с модой и технологиями конкретного периода. Выставка демонстрирует черты, характерные для барокко, рококо и ампира, на примере мебели и деталей интерьера, а также содержит экземпляры исторического фарфора.
С 13:00 начинаются экскурсии в Кадриоргском художественном музее, Музее Миккеля и парке Кадриорг. Гиды расскажут посетителям о выставке „Стильные вещи“ в Кадриоргском художественном музее, а также о новой постоянной экспозиции „Восточный фарфор“ в Музее Миккеля, который в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. Принять участие в музейных экскурсиях можно по входному билету в музей, а экскурсии в парке бесплатны для всех.
В 18:00 на концертной площадке Кадриоргского парка начнется гала-концерт „Музыка во имя мира“. Концерт организован Кадриоргским парком и Кадриоргским художественным музеем в сотрудничестве с Красным крестом Эстонии. Вход бесплатный. На сцене выступят солисты Елена Бражник (сопрано, Украина, в данный момент солистка Национального оперного театра Эстония) и Михайло Малафий (тенор, Львовский оперный театр), камерный оркестр ME104 под управлением дирижера Александра Бражника (Украина, в данный момент дирижер и хормейстер в Театре Ванемуйне). На концерте можно будет сделать пожертвования Красному кресту Эстонии в поддержку Украины.
По словам директора Кадриоргского художественного музея Александры Мурре, для музея, расположенного в историческом здании, крайне важно уделять внимание архитектурной и исторической ценности Кадриорга, представляя публике свои коллекции и историю искусства. „Увлекательную и познавательную программу „Игры в дворцовом саду“ мы проводим 22 июля уже с 2002 года – в память об именно этом дне в 1718 году, когда Царь Петр I и итальянский архитектор Николо Микетти прибыли сюда, чтобы определить местоположение и облик будущего летнего дворца и парка“, – комментирует Мурре.
Директор Кадриоргского парка Айн Ярве подчеркивает благотворительную цель концерта. „Основная цель концерта в этом году – подарить красоту всем без исключения. В сложные периоды каждому из нас нужен душевный покой, и музыка дарит его всем, на каком языке мы бы ни говорили. На концерте „Музыка во имя мира“ музыканты из Эстонии и Украины вместе исполнят известные произведения классического оперного репертуара, украинские народные песни и музыку эстонских композиторов“, – рассказывает Ярве.
Более подробно ознакомиться с программой и всеми мероприятиями можно здесь.
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