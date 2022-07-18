Почему нельзя брать в ручную кладь паштет, и какая вещь в чемодане может привести к пожару в багажном отделении?

Продумайте, что куда положить

„Независимо от того, летаете ли вы постоянно или отправляетесь в полет спустя долгое время, надо быть готовым к различным требованиям в аэропорту, чтобы быстрее пройти предполетный досмотр“, – сказал заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик, отвечающий за службу безопасности Таллиннского аэропорта.

Специалист по коммуникации Таллиннского аэропорта Яне Калласте посоветовала собрать сумку, которую пассажир берет с собой в самолет, так, чтобы все вещи, которые надо будет достать на предполетном досмотре, лежали одном месте для каждой сумки и были легко доступны.

Большие емкости с жидкостями оставьте дома

Большие емкости с жидкостями помещать в ручную кладь нельзя: жидкости могут быть в упаковке объемом до 100 мл, и до 10 таких упаковок должны помещаться в один литровый прозрачный пакет с застежкой. Если у вас дома нет такого пакета, его можно купить в аэропорту.

„Стоит знать и то, что на предполетном досмотре жидкостью считаются не только непосредственно жидкие вещества, но и смесь жидкого и твердого, например, сливочное масло или паштет“, – сказал Саарик. Поскольку полутвердые вещества, упакованные в ручную кладь, могут привести к недоразумениям и очередям, их лучше оставить дома.

Для жидкостей есть исключения: в ручную кладь можно помещать лекарства в жидкой форме и особое диетическое питание (в том числе питание для младенцев) – их надо разместить в сумке так, чтобы вы легко могли показать их на предполетном досмотре.

Осторожнее с внешними аккумуляторами!