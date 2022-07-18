Африканская фантастика, норвежские сказки и гений моды: самые интересные выставки этого лета в Европе

Венецианская биеннале: Молоко снов

Где: галереи Венеции

Когда: до 27 ноября 2022 года

Биеннале вернулась в Венецию впервые с 2019 года. В этом году на выставке представлены 1433 работы от 213 различных художников, сфокусированных на следующих темах: „представление тел и их метаморфозы“, „отношения между людьми и технологиями“ и „связь между телами и землей“.

Главная тема нынешней биеннале — „Молоко снов“ — вдохновлена детской книгой о фантастических существах британской писательницы и скульптора Леоноры Каррингтон. Цель — заново очаровать мир искусством, несмотря на экологические и политические потрясения. Куратор нынешней 59-й биеннале Чечилия Алемани рассказала, как родилась идея о главной теме:

„Молоко снов“ - это рассказ о волшебном мире, в котором живут фантастические существа, где жизнь постоянно переосмысливается через призму воображения, и где каждый может измениться, трансформироваться и стать кем-то другим. Это прославление свободы духа, которой нам очень не хватало во время пандемии. Это название можно интерпретировать по-разному, так что я не буду рассматривать разные интерпретации, но думаю, что это также демонстрация онирического измерения и своего рода сюрреализм в шоу“.

Донателло, Ренессанс



Где: Палаццо Строцци, Флоренция

Когда: до 31 июля 2022 года



Эта историческая выставка, размещенная в величественном Палаццо Строцци во Флоренции, прослеживает жизнь, творчество и наследие одного из самых важных итальянских мастеров, выдающегося скульптора XV века Донато ди Никколо ди Бетто Барди, известного как Донателло. Кураторы выставки в Палаццо Строцци и Музее Барджелло уверены, что фигура Донателло „важнее Джотто, Рафаэля и Караваджо“.

Во флорентийскую экспозицию вошло около 130 работ самого разного размера, от небольших рельефов до огромных бронзовых ворот, и выполненных из различных материалов, будь то бронза, мрамор, терракота, золото или дерево.