ФОТО | Дух захватывает! В Грузии открыли стеклянный мост с кафе в виде бриллианта

Уникальный стеклянный мост длиной 240 метров открылся в Грузии над каньоном Дашбаши. В центре моста расположен ресторан, выполненный в форме бриллианта. Из его окон открывается потрясающий панорамный вид на каньон. Заведение сразу стало претендентом на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан в мире, пишет портал Planetofhotels.

Посещение новой туристической достопримечательности — платное. Цена билета для взрослых — 49 лари ($17), для детей от 3 до 12 лет — 34 лари ($12). Малыши до 3 лет проходят бесплатно. Помимо моста в каньоне Дашбаши посетителей ждут и другие развлечения — качели над пропастью, зиплайн и живописная тропа, ведущая к каскадному водопаду.



Каньон Дашбаши расположен в Алгетском национальном парке, в 90 км от Тбилиси. Его длина — 8 км, а высота скальных стен — 1100-1500 метров. В 2016 году Дашбаши получил статус природного памятника Грузии. Строительство моста стало первой крупной инвестицией в сферу экотуризма в этом регионе. Проект реализован израильской компанией Kass Land, вложившей в него более 40 миллионов долларов.