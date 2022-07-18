Хаосу в европейских аэропортах, похоже, не видно конца

В июне страхование путешествия в ERGO оформили почти 6500 человек, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце. Если в мае страховая компания ERGO получила 135 страховых случаев страхования путешествий, то в июне количество убытков от путешествий увеличилось на 65% или до 230 страховых случаев, из которых более трети приходится на срыв путешествия. Доля ущерба из-за изменения расписания полетов составила 59% всего ущерба от срыва рейса. Общая стоимость требований возмещения ущерба от прерывания путешествия в июне составила более 15 000 евро, что на 185% больше, чем в мае.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, с увеличением частоты оформления страхования путешествий увеличилось и количество людей, требующих компенсации за рейсы, задержка которых не сопровождалась ущербом. „Например, несколько пассажиров обратились к страховой компании из-за чартерного рейса, который вылетел на несколько часов позже запланированного времени, хотя прямого финансового ущерба пассажиру это не принесло. Подобные случаи страхование путешествий не возмещает. Страховка лишь компенсирует дополнительные расходы, понесенные в связи с задержкой рейса. В случае простой задержки рейса пассажир имеет право требовать компенсацию от авиакомпании“, – сказала Лепвальтс.

Раньше рекомендовалось, чтобы между двумя рейсами внутри Европы оставалось не менее 2 часов, а за пределами Европы – 3 часа. Сейчас стоит следить за рекомендациями каждой авиакомпании и аэропорта на их сайтах. В случае если поездка клиента прервана по рекомендации аэропорта и авиакомпании, расширенное страхование от отмены путешествия покроет дополнительные расходы, вызванные этой отменой.