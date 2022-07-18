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18.07.2022, 12:25

Хаосу в европейских аэропортах, похоже, не видно конца

 
Suvine turismihooaeg tõi kaasa kaose lennujaamades. Antud foto on tehtud Heathrow' koridorides.
Suvine turismihooaeg tõi kaasa kaose lennujaamades. Antud foto on tehtud Heathrow' koridorides.
ФОТО: HENRY NICHOLLS | REUTERS

Продолжающиеся многочасовые очереди в аэропортах Европы повысили осведомленность людей о необходимости страхования путешествия: по сравнению с маем, в июне число людей, оформивших страхование путешествия, увеличилось на 37%.

В июне страхование путешествия в ERGO оформили почти 6500 человек, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце. Если в мае страховая компания ERGO получила 135 страховых случаев страхования путешествий, то в июне количество убытков от путешествий увеличилось на 65% или до 230 страховых случаев, из которых более трети приходится на срыв путешествия. Доля ущерба из-за изменения расписания полетов составила 59% всего ущерба от срыва рейса. Общая стоимость требований возмещения ущерба от прерывания путешествия в июне составила более 15 000 евро, что на 185% больше, чем в мае.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, с увеличением частоты оформления страхования путешествий увеличилось и количество людей, требующих компенсации за рейсы, задержка которых не сопровождалась ущербом. „Например, несколько пассажиров обратились к страховой компании из-за чартерного рейса, который вылетел на несколько часов позже запланированного времени, хотя прямого финансового ущерба пассажиру это не принесло. Подобные случаи страхование путешествий не возмещает. Страховка лишь компенсирует дополнительные расходы, понесенные в связи с задержкой рейса. В случае простой задержки рейса пассажир имеет право требовать компенсацию от авиакомпании“, – сказала Лепвальтс.

Раньше рекомендовалось, чтобы между двумя рейсами внутри Европы оставалось не менее 2 часов, а за пределами Европы – 3 часа. Сейчас стоит следить за рекомендациями каждой авиакомпании и аэропорта на их сайтах. В случае если поездка клиента прервана по рекомендации аэропорта и авиакомпании, расширенное страхование от отмены путешествия покроет дополнительные расходы, вызванные этой отменой.

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