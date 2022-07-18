ФОТО | На пароме на остров Готланд: нетронутая природа, живописные скалы и уединенные пляжи

Если вы любите путешествовать на корабле, но Стокгольм и Хельсинки уже исследованы, то летом есть идеальная возможность открыть для себя новое направление - остров Готланд, находящийся у берегов Швеции. Тем более, что путь туда занимает столько же времени, как и в Стокгольм.

Готланд по размеру чуть больше, чем Сааремаа. Там замечательная природа, поэтому можно отправиться в поход, арендовать велосипед или заняться скалолазанием. На острове, например, расположены летний домик шведской принцессы Евгении и Вилла „Курица“ вместе с музеем о Пеппи Длинныйчулок, но чтобы добраться до них, вам понадобиться автомобиль.

В самой южной точке острова находится ресторан Majstre, где можно насладиться современной скандинавской кухней c прекрасным видом на море, а после наладиться прогулкой по обрыву, или же посмотреть на скалы снизу. Если есть возможность, то лучше приехать туда на закат (но не при путешествии на Готланд на пароме, а то можно опоздать к отплытию).

По дороге обратно в Висбю можно посетить галерею Körsbärsgården, в саду и выставочном зале которой можно изучить современное искусство, а потом там же перекусить. Например, мороженое с излюбленной специей жителей Готланда - шафраном. У этого мороженого ярко желтый цвет и пряный вкус шафрана. Шафран на острове добавляют и в другие десерты, например, в традиционный рисовый пудинг с шафраном и миндалем, который тоже там есть.

Большой плюс острова Готланд заключается в том, что там полно мест, где вы можете остаться наедине с природой - будь то на обширных пляжах или же среди нетронутых полей и лугов. Смотрите галерею, чтобы насладиться видами этого прекрасного балтийского острова-курорта!

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