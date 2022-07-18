ФОТО | На пароме на остров Готланд: нетронутая природа, живописные скалы и уединенные пляжи
Летом из Таллинна на пароме есть уникальная возможность попасть на шведский остров Готланд, находящийся в Балтийском море у берегов Швеции. И хотя жемчужиной острова является средневековый город Висбю, но на остальном острове тоже есть чем заняться, особенно если вы любите проводить время на природе.
Если вы любите путешествовать на корабле, но Стокгольм и Хельсинки уже исследованы, то летом есть идеальная возможность открыть для себя новое направление - остров Готланд, находящийся у берегов Швеции. Тем более, что путь туда занимает столько же времени, как и в Стокгольм.
Готланд по размеру чуть больше, чем Сааремаа. Там замечательная природа, поэтому можно отправиться в поход, арендовать велосипед или заняться скалолазанием. На острове, например, расположены летний домик шведской принцессы Евгении и Вилла „Курица“ вместе с музеем о Пеппи Длинныйчулок, но чтобы добраться до них, вам понадобиться автомобиль.
В самой южной точке острова находится ресторан Majstre, где можно насладиться современной скандинавской кухней c прекрасным видом на море, а после наладиться прогулкой по обрыву, или же посмотреть на скалы снизу. Если есть возможность, то лучше приехать туда на закат (но не при путешествии на Готланд на пароме, а то можно опоздать к отплытию).
По дороге обратно в Висбю можно посетить галерею Körsbärsgården, в саду и выставочном зале которой можно изучить современное искусство, а потом там же перекусить. Например, мороженое с излюбленной специей жителей Готланда - шафраном. У этого мороженого ярко желтый цвет и пряный вкус шафрана. Шафран на острове добавляют и в другие десерты, например, в традиционный рисовый пудинг с шафраном и миндалем, который тоже там есть.
Большой плюс острова Готланд заключается в том, что там полно мест, где вы можете остаться наедине с природой - будь то на обширных пляжах или же среди нетронутых полей и лугов. Смотрите галерею, чтобы насладиться видами этого прекрасного балтийского острова-курорта!
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