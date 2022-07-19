В Нью-Йорке перекресток в Брайтон-Бич переименуют в "Украинский путь"

14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в "Украинский путь".

Район Бруклина Брайтон-Бич Получил известность в СССР с середины 1970-х годов как место компактного проживания эмигрантов из СССР, в основном из Украины и России. После распада СССР в Брайтон-Бич стали селиться выходцы из стран бывшего СССР. Неофициальное название — Маленькая Одесса

Как пишет местное издание Рix11, принятый горсоветом Нью-Йорка законопроект также предусматривает переименование перекрестка двух авеню МакДональд и Черч в Бруклине в Маленький Бангладеш и Вудсайд-Авеню между 76 и 79 улицами в Квинсе — в Маленький Таиланд.

Всего законопроектом предлагаются изменения в отношении 78 улиц и общественных мест по всему Нью-Йорку.

Теперь он должен быть утвержден мэром города Эриком Адамом.