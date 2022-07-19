Даже в короткой поездке может остро понадобиться туристическая страховка

„Самый популярный регион для покупки туристической страховки — Европа, потому что наши люди любят путешествовать по курортам Европы. В случае таких поездок туристическая страховка является совершенно естественной частью отпуска, и редко кто осмеливается надолго покинуть Эстонию без страховки. К сожалению, о ее необходимости забывают в случае коротких поездок в соседние страны“, — прокомментировала руководитель отдела страхования путешествий Salva Kindlustus Эпп Ульфсак.



По ее словам, жители Эстонии любят ездить к соседям в Латвию, Литву и страны Северной Европы, как за спортивными, так и за культурными впечатлениями, но нужно помнить, что даже для двух- или трехдневных поездок нужно иметь страховку, потому что несчастные случаи не выбирают время и место.



„Последним серьезным страховым случаем, произошедшем во время двухдневной поездки, был разрыв аппендикса у туриста, что привело к неожиданным расходам почти в 2000 евро, – привела пример Ульфсак. – К сожалению, каждый год в коротких поездках происходят и внезапные смерти, что сопровождается более высокими затратами“. Стоимость возвращения скоропостижно скончавшегося на родину зависит о того, в каком государстве наступила смерть и насколько сложно организовать транспорт. В пределах Европы это обычно обходится в 10 000 евро.



„Случаются и всевозможные спортивные травмы, потому что много людей ездят на соревнования в соседние страны. Детские экскурсии в аквапарки и природные парки Латвии, Литвы и Финляндии также очень популярны, а поскольку с детьми всегда что-то случается, очень важно иметь страховку на такие вылазки“, — объясняет Ульфсак.



Все же статистика Salva показывает, что с каждым годом оформляется все больше туристических страховок даже при поездках в близлежащие страны на автомобиле. Руководитель отдела туристического страхования подчеркивает, что туристическое страхование избавляет от непредвиденных расходов в случае несчастных случаев и прочих злоключений. Медицинская страховка покрывает расходы, связанные с болезнью или несчастным случаем, от стоимости лекарств до расходов, связанных с возвращением домой.



„Кроме того, можно выбрать страховую защиту от таких неудобств, как отмена поездки, опоздание на транспорт, потеря или порча багажа, срыв путешествия, вызванный стихийным бедствием. Недавний гигантский град в Козе и смерч в Камбья показывают, что даже в нашем довольно спокойном регионе погодные условия могут стать суровыми и опасными, а планы поездок могут быть сорваны“, — добавил он.