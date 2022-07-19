„Все вопросы к SmartLynx“. Таллиннцы не могут вылететь вторые сутки из Черногории

„Черногория - прекрасная страна, но мы не можем улететь домой вторые сутки“, - сказала наша читательница Юлия.

„Должны были вылететь вчера утром, - объясняет она. - До обеда ждали информацию, сидели в отеле, нам дали днем номер, все хорошо. Сегодня привезли в аэропорт, мы должны были вылететь в 10 часов, но никакой посадки пока нет (разговор состоялся в 11.30), теперь неизвестно, вылетим мы или нет. В аэропорту ничего не объясняют, говорят, все вопросы к SmartLynx“.

„Покупаем сами еду. Потом в страховую предьявим“, - комментирует она вопросы питания в аэропорту.

Другая туристка, недавно побывавшая в Черногории, отмечает, что аэропорт Тивата - не самый удобный для длительного ожидания самолетов. „Там не хватает на всех скамеек, и посадку приходится ждать стоя или же сидя на полу. Для семей с маленькими детьми - а таких на чартерных рейсах большинство - ожидание и вовсе превращается в сущий ад“, - сказала она в интервью RusDelfi.

На момент написания новости рейс MYX555 Тиват - Таллинн, который должен был вылететь из Черногории в 10.05 на табло местного аэропорта обозначен пометкой „Задержан“. Согласно сайту FlightRadar, борт вылетел из Таллинна и прибудет в Тиват в 12.42 местного времени. Обратным рейсом он заберет отправляющихся из Черногории туристов.