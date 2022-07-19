19.07.2022, 14:36
Ночевка в Таллинне во время концерта Rammstein обойдется туристам от 400 до 700 евро. Глава отеля: всё распродано!(13)
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Выступление всемирно известной группы привлекло в Таллинн многих туристов - как местных, приехавших из других городов нашей страны, так и иностранцев, специально прилетевших в Эстонию из разных стран ради концерта любимого исполнителя. Естественно, как это часто бывает, спрос на проживание в эти дни вырос, а вместе с ним выросли и цены. Во сколько же обойдется для туристов ночевка в столице?
Завтра, 20 июля, на Певческом поле в Таллинне выступит знаменитая немецкая рок-группа Rammstein. По словам организаторов, ожидается более 65 тысяч зрителей. Как известно, когда проводятся столь популярные мероприятия, места в гостиницах раскупают еще задолго до этого, а последние свободные номера продаются по бешеным ценам.