Ночевка в Таллинне во время концерта Rammstein обойдется туристам от 400 до 700 евро. Глава отеля: всё распродано!

Выступление всемирно известной группы привлекло в Таллинн многих туристов - как местных, приехавших из других городов нашей страны, так и иностранцев, специально прилетевших в Эстонию из разных стран ради концерта любимого исполнителя. Естественно, как это часто бывает, спрос на проживание в эти дни вырос, а вместе с ним выросли и цены. Во сколько же обойдется для туристов ночевка в столице?