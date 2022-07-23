Туристические заметки: эстонцев всегда узнают в отелях за рубежом по двум интересным деталям поведения(5)
Один из читателей портала Reisijuht рассказал, что во время своих путешествий отметил две очень странные детали, благодаря которым можно сразу выделить эстонских туристов в иностранных отелях. Что же, по его мнению, отличает наших соотечественников от туристов из других стран?
Приводим письмо читателя:
"С отменой ограничений из-за коронавируса в нашу жизнь вновь возвращаются путешествия. Об этом свидетельствуют заполненные отдыхающими пляжи южной Европы и большое количество пассажиров в аэропортах.
Жители Эстонии всегда любили путешествовать, а во время отпуска старались непременно съездить куда-нибудь за рубеж. Кто-то любит самостоятельные приключения, кто-то - организованные туры. Вот во время такого пакетного тура я и заметил два интересных стиля поведения, которых ранее, находясь дома, даже представить себе не мог...
"Съешь все до последней крошки" и "Мы не выбрасываем еду"
В большинстве семей Эстонии соблюдают два принципа: доедать всё, что есть на тарелке, и стараться жить так, чтобы не приходилось выбрасывать еду. Однако в путешествиях эти принципы работают совершенно по-другому. Особенно, если вы приобрели туристический пакет "всё включено“ или, по крайней мере, в вашу путевку включены завтраки и ужины. Что же меняется?
Поскольку в ресторанах, предлагающих шведский стол, выбор блюд обычно очень большой ("хочу попробовать всё и сразу"), посетители бездумно заваливают тарелки едой, как будто это вопрос жизни и смерти. Правда, такое поведение свойственно не только жителям Эстонии, но и представителям других национальностей. Но всё же именно от своих же соотечественников, отдыхавших в разных уголках мира, я слышал фразы, которые вызывают недоумение:
"Конечно, бери! Пробуй всё! Потом выбросишь, если не понравится!“ — "подбадривала" одна мать своего малолетнего ребенка. Интересно, у них дома тоже такое отношение к еде? Или же, вернувшись через неделю из отпуска домой, этого маленького мальчика заставят съесть всё до последней крошки?
Еще забавнее слышать "жалобы", когда человек выходит из-за обеденного стола: "Мне так плохо, я объелся, зачем здесь так много разных пирожных, мороженого, булочек...“ А зачем, спрашивается, так много есть?! У вас же недельный отпуск, есть целых семь вечеров, чтобы попробовать разные блюда. Кто ест до потери до сознания, тот сам в этом и виноват. А не разные десерты, которые предложены на выбор на шведском столе.
"Мы же за всё заплатили!"
Второй интересный стиль поведения, который меня много раз поражал - как ведут себя наши туристы, купившие пакетный тур, во время завтрака, после которого они едут на экскурсию на целый день. К сожалению, дальнейшее описание - это не вступление к скетчу в Comedy Estonia, а довольно распространенное явление, с которым я сталкивался много раз за последние годы:
Утро. Завтрак. Ресторан в отеле. В один прекрасный момент старшие члены семьи, собираясь сразу после завтрака отправиться на однодневную экскурсию, начинают вести себя очень странно. Оглядываются, суетятся, шепчутся. Это сразу бросается в глаза. И что же с ними такого происходит? Мужчин просят "прикрыть" или чем-то отвлечь в то время, как женщины, в основном среднего возраста, начинают хватать круассаны, булочки с шоколадом, йогурты и фрукты и быстро запихивают всё в сумку. В это же время младшие члены семьи, слегка насупившись, спрашивают, почему нельзя купить чипсы или мороженое по дороге. У дам всегда найдется на это ответ: "Дорогуша, мы же за всё заплатили!" Здесь, конечно, речь идет не о том, чтобы взять с собой на экскурсию одну булочку или одно яблоко, а о том, чтобы набить едой целую сумку..."