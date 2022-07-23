Туристические заметки: эстонцев всегда узнают в отелях за рубежом по двум интересным деталям поведения

Приводим письмо читателя:

"С отменой ограничений из-за коронавируса в нашу жизнь вновь возвращаются путешествия. Об этом свидетельствуют заполненные отдыхающими пляжи южной Европы и большое количество пассажиров в аэропортах.

Жители Эстонии всегда любили путешествовать, а во время отпуска старались непременно съездить куда-нибудь за рубеж. Кто-то любит самостоятельные приключения, кто-то - организованные туры. Вот во время такого пакетного тура я и заметил два интересных стиля поведения, которых ранее, находясь дома, даже представить себе не мог...

"Съешь все до последней крошки" и "Мы не выбрасываем еду"

В большинстве семей Эстонии соблюдают два принципа: доедать всё, что есть на тарелке, и стараться жить так, чтобы не приходилось выбрасывать еду. Однако в путешествиях эти принципы работают совершенно по-другому. Особенно, если вы приобрели туристический пакет "всё включено“ или, по крайней мере, в вашу путевку включены завтраки и ужины. Что же меняется?

Поскольку в ресторанах, предлагающих шведский стол, выбор блюд обычно очень большой ("хочу попробовать всё и сразу"), посетители бездумно заваливают тарелки едой, как будто это вопрос жизни и смерти. Правда, такое поведение свойственно не только жителям Эстонии, но и представителям других национальностей. Но всё же именно от своих же соотечественников, отдыхавших в разных уголках мира, я слышал фразы, которые вызывают недоумение:

"Конечно, бери! Пробуй всё! Потом выбросишь, если не понравится!“ — "подбадривала" одна мать своего малолетнего ребенка. Интересно, у них дома тоже такое отношение к еде? Или же, вернувшись через неделю из отпуска домой, этого маленького мальчика заставят съесть всё до последней крошки?