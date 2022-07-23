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23.07.2022, 08:00

Туристические заметки: эстонцев всегда узнают в отелях за рубежом по двум интересным деталям поведения

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Pilt on illustreeriv
Pilt on illustreeriv
ФОТО: Shutterstock

Один из читателей портала Reisijuht рассказал, что во время своих путешествий отметил две очень странные детали, благодаря которым можно сразу выделить эстонских туристов в иностранных отелях. Что же, по его мнению, отличает наших соотечественников от туристов из других стран?

Приводим письмо читателя:

"С отменой ограничений из-за коронавируса в нашу жизнь вновь возвращаются путешествия. Об этом свидетельствуют заполненные отдыхающими пляжи южной Европы и большое количество пассажиров в аэропортах.

Жители Эстонии всегда любили путешествовать, а во время отпуска старались непременно съездить куда-нибудь за рубеж. Кто-то любит самостоятельные приключения, кто-то - организованные туры. Вот во время такого пакетного тура я и заметил два интересных стиля поведения, которых ранее, находясь дома, даже представить себе не мог...

"Съешь все до последней крошки" и "Мы не выбрасываем еду"

В большинстве семей Эстонии соблюдают два принципа: доедать всё, что есть на тарелке, и стараться жить так, чтобы не приходилось выбрасывать еду. Однако в путешествиях эти принципы работают совершенно по-другому. Особенно, если вы приобрели туристический пакет "всё включено“ или, по крайней мере, в вашу путевку включены завтраки и ужины. Что же меняется?

Поскольку в ресторанах, предлагающих шведский стол, выбор блюд обычно очень большой ("хочу попробовать всё и сразу"), посетители бездумно заваливают тарелки едой, как будто это вопрос жизни и смерти. Правда, такое поведение свойственно не только жителям Эстонии, но и представителям других национальностей. Но всё же именно от своих же соотечественников, отдыхавших в разных уголках мира, я слышал фразы, которые вызывают недоумение:

"Конечно, бери! Пробуй всё! Потом выбросишь, если не понравится!“ — "подбадривала" одна мать своего малолетнего ребенка. Интересно, у них дома тоже такое отношение к еде? Или же, вернувшись через неделю из отпуска домой, этого маленького мальчика заставят съесть всё до последней крошки?

Еще забавнее слышать "жалобы", когда человек выходит из-за обеденного стола: "Мне так плохо, я объелся, зачем здесь так много разных пирожных, мороженого, булочек...“ А зачем, спрашивается, так много есть?! У вас же недельный отпуск, есть целых семь вечеров, чтобы попробовать разные блюда. Кто ест до потери до сознания, тот сам в этом и виноват. А не разные десерты, которые предложены на выбор на шведском столе.

"Мы же за всё заплатили!"

Второй интересный стиль поведения, который меня много раз поражал - как ведут себя наши туристы, купившие пакетный тур, во время завтрака, после которого они едут на экскурсию на целый день. К сожалению, дальнейшее описание - это не вступление к скетчу в Comedy Estonia, а довольно распространенное явление, с которым я сталкивался много раз за последние годы:

Утро. Завтрак. Ресторан в отеле. В один прекрасный момент старшие члены семьи, собираясь сразу после завтрака отправиться на однодневную экскурсию, начинают вести себя очень странно. Оглядываются, суетятся, шепчутся. Это сразу бросается в глаза. И что же с ними такого происходит? Мужчин просят "прикрыть" или чем-то отвлечь в то время, как женщины, в основном среднего возраста, начинают хватать круассаны, булочки с шоколадом, йогурты и фрукты и быстро запихивают всё в сумку. В это же время младшие члены семьи, слегка насупившись, спрашивают, почему нельзя купить чипсы или мороженое по дороге. У дам всегда найдется на это ответ: "Дорогуша, мы же за всё заплатили!" Здесь, конечно, речь идет не о том, чтобы взять с собой на экскурсию одну булочку или одно яблоко, а о том, чтобы набить едой целую сумку..."

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