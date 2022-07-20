ФОТО | Аж жуть берет: Заброшенная церковь с 30 призраками в чешском Лукове

Костел Святого Георгия (Kostel svatého Jiří), или „церковь с призраками“ в чешском Лукове заброшена уже более 40 лет. Причиной того, что церковь перестали посещать, стал обвал крыши во время панихиды в 1968 году. Местные жители, которые всегда подозревали злых духов во всех несчастьях церкви, решили, что она проклята и перестали ее посещать. Люди стали собираться под открытым небом, боясь переступить порог дома с привидениями, пишет account.travel.

Восстанавливать церковь не стали – время было не то, да и денег не хватало – и она медленно, но верно приходила в упадок. Вдобавок к сильному обветшанию, из здания было украдено все, что только можно было, включая картины, предметы религиозного культа, статуи, часы на башне и даже колокол. Все, что вынести не смогли, сломали или разбили.

Но не так давно группа активистов решила, что необходимо спасти этот культурный памятник Чехии. К сожалению, им не удалось собрать деньги на восстановление здания. Затем у Якуба Хадрава, студента-скульптора Университета Западной Богемии, появилась идея: он вылепил призраков, чтобы населить заброшенную церковь. В качестве моделей он использовал однокурсников, оборачивая их в пластиковые дождевики. Со временем он создал свыше 30 призраков, которые стали „прихожанами“ в Костеле Святого Георгия.

Фигуры изображают призраков судетских немцев, живших в деревне во времена Второй мировой войны и каждое воскресенье приходивших в этот костел.

Благодаря призракам костел стал известен не только в Чехи, и к нему потянулись любопытствующие. На деньги, вырученные от экскурсий и пожертвований, которые оставляют в храме туристы, удалось починить крышу и слегка обновить здание в целом. Реставрацию планируют провести полностью, но пока не ясно, останутся ли после этого в храме сидящие призраки.

Церковь открыта для посетителей с мая по октябрь каждую субботу с 13:00 до 16:00, по предварительной записи по электронной почте: farnostmanetin@gmail.com.