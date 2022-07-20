Новое развлечение в Вильнюсе для любителей экстрима: прогулка на высоте 170 метров

Посетителей с помощью специального троса пристегивают к конструкции, которая позволяет им гулять по террасе, обойти круг вокруг телебашни, посидеть на краю. Однако трос, обеспечивающий безопасность, не слишком длинный. Самостоятельно клиент не может отстегнуть такой трос и снять защиту. Кроме того, каждую группу сопровождает инструктор, который следит за поведением клиентов. Из соображений безопасности телефоном пользоваться запрещается – фотографии могут сделать друзья „гуляющих“ со специальной зоны террасы.