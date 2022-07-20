"Всё совпало". Крупнейшие автобусные перевозчики объяснили исчезновение билетов из Санкт-Петербурга в Эстонию

"После того как 4 июля было объявлено о снятии ограничений, билеты на автобусные рейсы из Петербурга стали раскупаться значительно быстрее, чем ранее“, — сообщили в Lux Express. А с 15 июля, когда клиенты увидели, что можно действительно ехать в Прибалтику и Суоми без коронавирусных ограничений, спрос вырос еще сильнее. „Например, за период с 4 по 18 июля на линиях из Петербурга рост продаж к предыдущим двум неделям составил 37 %“, — рассказали в компании.

В Lux Express отметили, что у них нет практики "придерживания“ билетов, но пообещали поставить в расписание дополнительные автобусы. "На данный момент мы готовы добавить еще один ежедневный рейс в Хельсинки — надеемся, что получится это сделать уже с начала августа“, — сообщили в компании. Таким образом, количество отправлений будет таким же, как было до пандемии.

В "Эколайнс“ сообщили, что повышенный спрос на билеты был и до решения правительства о снятии ковидных ограничений. Многие люди и так имели основания для поездок, сказалось и сезонное увеличение продаж, сообщил директор компании Андрей Волков. По ситуации на 15 июля глубина продаж составляла 10 дней, то есть на 10 ней вперед билетов не было. При этом большинство туристов были в ожидающей позиции и стали покупать билеты, когда поездки "без оснований“ стали реально возможны. "Всё совпало“, — прокомментировал он.