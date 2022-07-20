Самые миролюбивые страны мира в 2022 году: Эстония заняла в рейтинге 33 место, Россия - четвертое с конца

Глобальный индекс миролюбия показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными (и наоборот — опасными) для жизни человека. Выпускается Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), который действует на базе Сиднейского университета, Австралия, при участии партнёрских организаций. Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года.