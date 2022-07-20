Самые миролюбивые страны мира в 2022 году: Эстония заняла в рейтинге 33 место, Россия - четвертое с конца(32)
Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) — это комплексный показатель, который характеризует миролюбие стран мира, измеряя уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики.
Глобальный индекс миролюбия показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными (и наоборот — опасными) для жизни человека. Выпускается Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), который действует на базе Сиднейского университета, Австралия, при участии партнёрских организаций. Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года.
При составлении рейтинга учитываются следующие факторы: наличие и масштаб конфликтов, уровень стабильности и безопасности внутри государства, а также уровень милитаризации государства.
В рейтинге 2022 года представлено 163 государства. Первое место уже несколько лет подряд занимает Исландия. На втором месте - Новая Зеландия, на третьем - Ирландия.
ТОП-10 самых миролюбивых стран мира:
1. Исландия
2. Новая Зеландия
3. Ирландия
4. Дания
5. Австрия
6. Португалия
7. Словения
8. Чехия
9. Сингапур
10. Япония
Эстония занимает в рейтинге 33 место, Латвия - 35, Литва - 37, Финляндия - 14 место, Швеция - 26 место.
ТОП-10 самых немиролюбивых стран мира:
154. Судан
155. Центральная Африканская Республика
156. Сомали
157. Ирак
158. Демократическая Республика Конго
159. Южный Судан
160. Россия
161. Сирия
162. Йемен
163. Афганистан