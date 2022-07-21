Рейтинг лучших авиакомпаний 2022 года(3)
Airline Ratings опубликовал свежий топ лучших авиакомпаний мира. И в топе снова оказалась Qatar Airways.
Qatar Airways отметили за инновации, продукты и лидерство в отрасли. Кроме того, компания получила звания „Лучшая авиакомпания Ближнего Востока“ и „Лучший бизнес-класс“, пишет портал 34travel.me.
„Наша цель – добиться совершенства“, – говорит генеральный директор Qatar Airways.
В топ-10 также вошли:
1. Qatar Airways
2. Air New Zealand
3. Etihad Airways
4. Korean Air
5. Singapore Airlines
6. Qantas
7. Virgin Australia
8. EVA Air
9. Turkish Airlines
10. All Nippon Airways
Рейтинг составляли эксперты отрасли со всего мира. При оценке фокусировались, в основном, на экологичности и безопасности компаний, возрасте авиапарка, годовом доходе и отзывах пассажиров.
Параллельно вышел топ лучших бюджетных авиакомпаний. В первую десятку вошли:
1. Allegiant Air
2. AirAsia
3. EasyJet
4. Jetstar
5. Flair
6. Fly Dubai
7. Ryanair
8. Scoot
9. Southwest
10. VietJet Air