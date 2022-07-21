Рейтинг лучших авиакомпаний 2022 года

Qatar Airways отметили за инновации, продукты и лидерство в отрасли. Кроме того, компания получила звания „Лучшая авиакомпания Ближнего Востока“ и „Лучший бизнес-класс“, пишет портал 34travel.me .

Рейтинг составляли эксперты отрасли со всего мира. При оценке фокусировались, в основном, на экологичности и безопасности компаний, возрасте авиапарка, годовом доходе и отзывах пассажиров.