В Барселоне запретили курить на пляжах

В прошлом году власти города провели пилотный тест, чтобы изучить как новый запрет будет работать на практике. Запрет на курение ввели на четырех из десяти пляжей города. В результате количество курящих на пляжах людей и количество окурков, оставленных на песке значительно снизилось.

По данным агентства здравоохранения Барселоны, почти 14% смертей в городе вызваны употреблением табака. К тому же окурки, оставленные на пляже, часто попадают в океан и сильно его загрязняют. Чтобы разложился один окурок, требуется 10-12 лет, а помимо фильтра, содержащего пластик, в воду попадают тяжелые металлы и другие токсины.

Запрет на курение уже существует на сотнях пляжей по всей Испании. В этом отношении Барселона довольно снисходительна к правонарушителям, поскольку на других пляжах предусмотрены гораздо более суровые наказания. Например, людям, пойманным за курением на пляжах острова Майорка, придется раскошелиться почти на 2 тысячи евро.