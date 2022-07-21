В Китае во дворе ресторана нашли следы динозавров возрастом 100 млн лет

На необычные ямы во дворе ресторана в Лэшане обратил внимание посетитель заведения. Ресторан открылся только год назад — до этого здесь была птицефабрика. Следы динозавров были засыпаны слоями грязи и песка, что защищало их от эрозии и негативного воздействия атмосферы. После расчистки места под строительство заведения владелец, конечно, заметил ямы на камне, но ему понравился „естественный“ вид, и он решил не выравнивать камень бетоном.

Заподозрив, что это следы динозавров, фотографии отослали ученым. Археологи подтвердили, что следы принадлежат двух зауроподам, длина тела каждого из которых была около 8 метров. Возраст следов — примерно 100 млн, однако нужно проводить исследование уже на месте. После неожиданного открытия владелец ресторана огородил участок, чтобы люди не наступали на ямы, и хочет построить навес для дополнительной защиты.

Ранее в Сычуани находили множество окаменелостей динозавров юрского периода, однако окаменелостей мелового периода обнаружено гораздо меньше. По словам археологов, новое открытие „похоже на головоломку“, свидетельствующую о том, что в меловом периоде на территории провинции также жили динозавры.



„Если бы подобное случилось лет 10 назад, никто бы не прислал мне фотографии окаменелостей или следов динозавра. Но сегодня я получаю довольно много фото следов от обычных людей, и каждый год я подтверждаю по несколько штук“, — отметила археолог Лида Син.

Зауроподы (лат. Sauropoda — „ящероногие“ динозавры) — большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших с конца триасового по меловой периоды (около 210-66 млн лет назад) на всех материках, включая Антарктиду. В эту группу входят самые крупные животные, которые когда-либо жили на суше, с массой тела более 60 тонн.