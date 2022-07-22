Морской музей откроет выставку живописи "Песнь сирен“

„Морская культура живет и в искусстве. До сих пор мы представляли публике вдохновленные морем творения лишь в качестве экспонатов выставок. Теперь мы хотим уделять им больше внимания – произведения искусства, посвященные морю и вдохновленные им, передают часть морской культуры, которую невозможно выразить словами. В этом году мы представим работы Лолы Техвер, которые открывают зародившиеся тысячи лет назад поверия о связи между морем и женщинами. Затем мы познакомим с творчеством других вдохновленных морем эстонских художников“, — сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

Выставку картин Лолы Техвер „Песнь сирен“ можно будет увидеть бесплатно в галерее на первом этаже Толстой Маргариты. На выставке представлены восемь красочных работ, каждая из которых посвящена бытию женщины и использованию женственной энергии.

„Отрадно, что искусство всё ближе к людям. Истории о сиренах, воплощённые в моих картинах, — это истории о некой силе, сохранившейся в женщинах несмотря на многочисленные перипетии в истории. Она стала тайной, которую мы часто забываем – женщины обладают энергией, которая хранится внутри нас. На самом деле, внутри каждого из нас, но по какой-то необъятной причине женщинам она более доступна. Только познавая и принимая таящиеся в нас силы, мы можем найти баланс в жизни и изменять ее“, — сказала художница Лола Техвер.

Как живописец Лола Техвер участвовала в нескольких международных групповых выставках в Венеции (2014 г.), а также в Финляндии (2020 г.) и Латвии (2021 г.). С 2016 года в Эстонии состоялось несколько групповых и персональных выставок. Ее произведения можно найти во многих частных коллекциях в Эстонии и во многих местах за рубежом.

Открытие выставки Лолы Техвер „Песнь сирен“ состоится в артиллерийской башне Толстая Маргарита в четверг, 28 июля. Для посещения она будет открыта с 29 июля и до конца этого года.