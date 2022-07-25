В Таллиннском аэропорту при сдаче багажа пассажиры AirBaltic и SAS могут воспользоваться самообслуживанием

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Катрин Хагель, данное решение делает поездки значительно удобнее и способствует цифровизации аэропорта. „Регистрация на рейс через сайт авиакомпании давно стала привычным делом – пассажиру даже не нужно распечатывать посадочный талон, достаточно показать его изображение в смартфоне. Но до недавнего времени пассажиры со сдаваемым багажом по прибытии в аэропорт все равно были вынуждены стоять в регистрационной очереди. Отрадно, что с июля возможность самостоятельной сдачи багажа доступна всем пассажирам AirBaltic и SAS. Мы постараемся расширить список этих авиакомпаний к следующему году“, - заявила Катрин Хагель, добавив, что пункты самообслуживания для сдающих багаж пассажиров расположены у стоек регистрации 1-4, причем для использования этой возможности пассажир должен заранее зарегистрироваться на свой рейс онлайн. „Система самообслуживания принимает багаж, когда до вылета остается не более 24 часов, то есть пассажир может приехать в аэропорт и сдать багаж заблаговременно“.