ФОТО | Верхняя Франкония - баварский регион "Тысячи сортов пива"

Знакомство с баварским регионом Верхняя Франкония начнем в Бамберге - своего рода музее Средних веков под открытым небом. В 1993 году здешние исторические памятники были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На первой фотографии - Старая ратуша, считающаяся одной из самых красивых в Германии.

Байройт

Не меньшей известностью пользуется верхнефранконский Байройт. Сразу по нескольким причинам. Одна из них - памятники барокко. Среди них - Маркграфский оперный театр, в 2012 году также получивший статус объекта ЮНЕСКО.

Вагнеровский фестиваль

Однако всемирную известность Байройт получил намного раньше - благодаря летнему театральному фестивалю Рихарда Вагнера, основанному самим композитором. Первый состоялся в 1876 году в специально возведенном для показа вагнеровских опер театре - Фестшпильхаусе.

Кобург

Далее на нашем пути еще один большой город Верхней Франконии - Кобург. Эта фотография сделана на Рыночной площади, известной своими старыми репрезентативными зданиями. Долгое время в этом городе находилась резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готских - той самой династии, к которой также принадлежит британский дом Виндзоров.

Фесте Кобург

Над городом возвышается крепость X века - Фесте Кобург, прозванная „Короной Франконии“. Она является одним из самых больших и хорошо сохранившихся сооружений такого рода в Германии. Включена в популярный маршрут - Дорогу замков (Burgenstraße). В музее выставлены произведения искусства и сокровища кобургских правителей.

Штаффельберг

Недалеко от Кобурга находится „Гора франков“ - Штаффельберг. Отличительная черта этой горы - приметный скалистый выступ. Место идеально подходит для занятий скалолазанием. Однако подняться сюда можно и более простым способом - пешком со стороны города Бад-Штаффельштайн.

Фирценхайлиген