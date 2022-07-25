ФОТО | Верхняя Франкония - баварский регион "Тысячи сортов пива"(1)
Верхняя Франкония - это не только Бамберг и Байройт, но и вкусное пиво, добротная кухня и очень красивые ландшафты, пишет Deutsche Welle.
Знакомство с баварским регионом Верхняя Франкония начнем в Бамберге - своего рода музее Средних веков под открытым небом. В 1993 году здешние исторические памятники были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На первой фотографии - Старая ратуша, считающаяся одной из самых красивых в Германии.
Байройт
Не меньшей известностью пользуется верхнефранконский Байройт. Сразу по нескольким причинам. Одна из них - памятники барокко. Среди них - Маркграфский оперный театр, в 2012 году также получивший статус объекта ЮНЕСКО.
Вагнеровский фестиваль
Однако всемирную известность Байройт получил намного раньше - благодаря летнему театральному фестивалю Рихарда Вагнера, основанному самим композитором. Первый состоялся в 1876 году в специально возведенном для показа вагнеровских опер театре - Фестшпильхаусе.
Кобург
Далее на нашем пути еще один большой город Верхней Франконии - Кобург. Эта фотография сделана на Рыночной площади, известной своими старыми репрезентативными зданиями. Долгое время в этом городе находилась резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готских - той самой династии, к которой также принадлежит британский дом Виндзоров.
Фесте Кобург
Над городом возвышается крепость X века - Фесте Кобург, прозванная „Короной Франконии“. Она является одним из самых больших и хорошо сохранившихся сооружений такого рода в Германии. Включена в популярный маршрут - Дорогу замков (Burgenstraße). В музее выставлены произведения искусства и сокровища кобургских правителей.
Штаффельберг
Недалеко от Кобурга находится „Гора франков“ - Штаффельберг. Отличительная черта этой горы - приметный скалистый выступ. Место идеально подходит для занятий скалолазанием. Однако подняться сюда можно и более простым способом - пешком со стороны города Бад-Штаффельштайн.
Фирценхайлиген
С горы Штаффельберг можно разглядеть следующую достопримечательность Верхней Франконии - выдающийся памятник барокко, возведенный по проекту знаменитого архитектора Бальтазара Неймана. Перед нами - паломнический храм Фирценхайлиген, он же - Базилика четырнадцати святых помощников.
Франконская Швейцария
Далее заглянем во Франконскую Швейцарию - популярный туристический и курортный регион. В литературе это название было впервые использовано в 1807 году. Общая протяженность маршрутов для пешего туризма превышает здесь 4500 километров.
Франконское пиво
После похода или осмотра достопримечательностей жажду особенно приятно утолить прохладным пивом. По плотности пивоварен Верхняя Франкония занимает первое место в Германии. На двухстах пивоварнях производят в общей сложности около тысячи разных сортов пива.
Франконская кухня
В целом вся Франкония, не только Верхняя, считается очень хлебосольным регионом. Добротная местная кухня славится своими колбасками, свиными рульками и разными видами жаркого, а для вегетарианцев в меню всегда найдутся традиционные клецки с соусом.