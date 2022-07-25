"Нас шокировали цены на приличное жилье": как проходит туристический сезон в Паланге

"Те, кто жалуется на плохое лето - либо лгут, либо лукавят. Очень хорошее литовское лето. Почитайте, что творится в Италии. Или в Лондоне. Пляжи пустуют, в Риме туристы боятся выйти на улицы из-за жары. Это хорошее лето? Я думаю, мы не ценим то, что у нас есть. Ведь и сегодня все квартиры в старой Паланге (от моря до Клайпедского шоссе) сданы отдыхающим. Кто не успел, арендуют жилье слева от Клайпедского шоссе. Всем будет хорошо“, – сказал предприниматель.

Предприниматель сказал, что в Паланге каждый год за сезон бывает всего 40 солнечных и по-настоящему теплых дней, на которые съезжаются отдыхающие. За эти дни предприниматели и получают больше всего прибыли. Эти дни распределяются по-разному, но их всегда бывает 40. В этом году следует считать с Иванова дня.

"Выросли цены, но меньше, чем мы должны были их поднять. Все поставщики подняли цены, наша надбавка не компенсирует все расходы“, – сказала председатель Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене.

"Например, масло для картошки фри стоило 7 евро, а в этом году 14 евро. Подорожало мороженое, пиво, другие напитки. Я уже не считаю цены на электричество. За место на пляже каждый год я плачу муниципалитету 30 000 евро. И не жалуюсь. И цены поднял на 1 евро от всех блюд. Если картошка фри в прошлом году стоила 6 евро, в этом уже – 7 евро, пиво в прошлом стоило 5, в этом – 6 евро. В среднем цены у меня выросли на 15-20%“, – сказал предприниматель.

Он не хотел, чтобы называли его имя и рассказывали, где находится его кафе. Предприниматель подсчитал, что в этом году цены на еду и напитки увеличил на 30-60%.

У него были замечания и к журналистам. "Если в какие-то выходные идет дождь, так владелец какого-нибудь кафе и скажет, что из-за дождя было меньше клиентов. Но такое было один раз. Вот пишет какой-то журналист, что людей в Паланге меньше. Еще вильнюсца, сидящего в Шешкине на 10 этаже ввели в заблуждение синоптики, обещавшие дождь и ветер, в результате человек никуда не поедет. В выигрыше те, кто рискнул и заказал жилье заранее. Кроме того, результат хозяйственной деятельности следует подсчитывать в конце сезона. Я работаю у моря 8 год, только один раз остался в минусе“, – признался он.

Правда, предприниматель заметил, что клиенты стали меньше тратить. Если раньше многие пировали в кафе, то сейчас ограничиваются двумя бокалами пива.

Он сказал, что ни дождь, ни ветер его не пугают. "Я установил в павильоне окна и двери, внутри могу включать обогреватель. Делаю все, чтобы клиенты приходили в любое время. У меня можно организовывать вечеринки. Конечно, когда тепло, мне лучше. Но для ул. Басанавичюса жара - плохо. Они молятся, чтобы погода была плохой и шли дожди. Тогда клиенты с моря идут в кафе. А сегодня они идут к морю, мимо всех ресторанов. Конечно, вечером вернутся, но все равно людей будет меньше, чем в дождь“, – сказал предприниматель.

Однако заявление предпринимателей, будто цены выросли меньше, чем планировалось, не осталось незамеченным. Некоторые литовцы помнят даже цены в литах и говорят, что цены в евро давно стали выше, чем в литах.

Заметили подорожание и эмигранты, приезжающие сюда в отпуск.

Сандра из Австралии приехала сюда из Сиднея (Австралия) 4 года спустя и сказала Delfi, что надеялась на меньшие цены. „Нас с мужем шокировали цены на приличное жилье. Это такие же цены, как в Австралии. Что касается еды, то цены на нее не маленькие и в Паланге, и в Вильнюсе, и в Каунасе (а я на это надеялась, когда ехала из Австралии). У моря мы были в HBH. Стейк из лосося стоил 14-15 евро, в Австралии он стоит столько же. Цены на традиционные литовские блюда ниже (8-12 евро), но в Австралии таких нет, поэтому я не могу их сравнить. Цены на развлечения тоже похожие“, – сказала женщина.

Ее муж ходил в Литве стричься, по его словам, цены такие же как в Австралии. По словам Сандры, в магазинах продукты стоят очень дорого, и тут им сэкономить не удалось. „Покупать еду в магазинах... ну очень дорого. Мы и в Австралии столько тратим. А тут в Литве во всех городах. Мы надеялись, что многое будет дешевле, чем у нас. Хорошо, что подарки купили в Австралии, там лучше сочетание цены и качества“, – заметила она.

Журналист портала взглянул на цены. Чем дальше от улицы Й.Басанавичюса, тем ниже цены. Однако второе блюдо редко стоит меньше 6 евро. Если в прошлом году обед дня стоил 4,9 евро, то сейчас минимальная цена - 5,9 евро, а в большинстве мест – 7,5 евро. Даже фастфуд мало где стоит меньше 6 евро.