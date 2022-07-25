На популярном курорте турист чудом вытащил друга из пасти крокодила

Инцидент с двумя американцами произошел в Пуэрто-Вальярта. 40-летний Дэниел Казбиэл решил ночью искупаться на пляже, несмотря на предупреждения о замеченных в этих местах крокодилах. В воде на него напал морской крокодил, схватив его за ногу.

По словам родственницы Дэниела, его друг Джош был на пляже, когда увидел, что крокодил пытается затянуть мужчину под воду. 30-летний турист подбежал и стал бить рептилию по голове и телу кулаками и ногами. Крокодил укусил его за руку, но в итоге отпустил Дэниела и убрался восвояси, когда на помощь туристам прибежали еще несколько человек.

Казбиэл получил травмы обеих ног, а также правой верхней конечности, груди и живота. Он также потерял два зуба во время нападения крокодила. Его друг Джош отделался ранением руки и травмой паховой области. Оба мужчины находятся в больнице, но угрозы для их жизней нет. Администрация отеля разрешила им бесплатно оставаться до тех пор, пока они не выздоровеют.

Год назад на побережье Пуэрто-Вальярты уже был подобный инцидент — крокодил утащил в воду туристку из местного отеля на глазах других отдыхающих. К счастью, девушку тоже удалось спасти.