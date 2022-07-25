Российские туристы возвращаются? В РФ планируют запустить туры в Европу с транзитом через Эстонию(14)
Туроператоры помогут туристам с бронированием наземных услуг в Финляндии и Эстонии, в том числе, на новогодний период. Забронировать отдых в SPA-отеле Эстонии или на финском горнолыжном курорте или, как и туры с вылетом из Таллинна и Хельсинки, можно будет в рублях и оплатой с российских банковских карт, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В планах туроператорах и запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Эстонию и Финляндию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллинна или Риги, а также проводят расчет таких туров.
Сообщается, что в ближайшее время такие услуги появятся и на сайте туроператора „Русский Экспресс“. В том числе, в Эстонии и Финляндии будет доступно бронирование городских и SPA-отелей.